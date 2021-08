Spider-Man: No Way Home : voici ce que montre la bande-annonce qui a fuité

La sortie de Spider-Man : No Way Home est prévue pour décembre 2021 et les fans du monde entier attendent avec impatience la bande-annonce du troisième volet mettant en vedette Tom Holland. Ce dimanche 22 août semble avoir été l’occasion pour les fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU) de voir une bande-annonce de No Way Home. Toutefois, sa publication n’était pas intentionnelle : elle a fait l’objet d’une fuite sur les réseaux sociaux.

Que montre la fuite de la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home ?

Au début, nous voyons Peter Parker (Tom Holland) être interrogé par des représentants du gouvernement au sujet d’une attaque de drone. Cela fait référence à la bataille finale avec Mysterio (Jake Gyllenhaal) du film précédent.

Il se concentre ensuite sur la relation entre Peter Parker et MJ (Zendaya) alors qu’il lui dit : “Pour info, je n’ai jamais voulu te mentir. Comment dire à quelqu’un que tu es Spider-Man ?”

Les gens de son école regardent Peter quand il marche dans le couloir. Vous pouvez dire qu’il y a de la peur et du choc sur leurs visages, “Maintenant tout le monde sait.” Ainsi, le célèbre Spider-Man demande l’aide du Docteur Strange (Benedict Cumbertach).

“A quoi dois-je ce plaisir ?” demande le Sorcier Suprême, qui efface ensuite la mémoire des gens sur le fait que Spider-Man et Peter Parker sont la même personne.

“Notre monde est sur le point d’oublier que Peter Parker est Spider-Man”, lui explique Doctor Strange. Les mots “notre monde” font clairement référence au multivers.

“Le monde entier ? Certaines personnes peuvent-elles encore savoir ?” demande Parker. “Ce n’est pas comme ça que ce sort fonctionne”, répond Doctor Strange. “Faites attention à ce que vous souhaitez”, a-t-il alors prévenu.

La bande-annonce se termine par le Docteur Octopus (Alfred Molina) qui dit : “Bonjour, Peter.”

Qu’a fait Sony après la fuite de la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home ?

Sony Pictures n’a pas répondu aux commentaires des net-citoyens, mais les messages qui contenaient la vidéo de la prétendue bande-annonce ont été supprimés avec une déclaration de copyright.

“Le média a été désactivé en réponse à un rapport du propriétaire du droit d’auteur”, ont été avertis les utilisateurs des médias sociaux.

Si Marvel et Sony n’ont pas donné de détails majeurs sur l’histoire de “Spider-Man : No Way Home”, on sait que l’identité secrète de Peter Parker a été révélée, ce qui constituera un événement central dans l’histoire qui sera reliée à “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Pour Spider-Man : No Way Home, le Spiderverse est attendu avec Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Quand sort Spider-Man : No Way Home ?

Le tournage de Spider-Man : No Way Home a commencé à la mi-octobre 2020 à New York et s’est achevé fin mars 2021, avec des passages à Atlanta, Los Angeles et en Islande.

La sortie du film est confirmée pour le 15 décembre 2021 au cinéma en France.