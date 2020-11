Spider-Man: Miles Morales va-t-il être sur PS4 et PC?

in

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est présenté comme une suite étonnante à Spider-Man de Marvel ainsi que l’un des meilleurs jeux de lancement de la PlayStation 5 par Sony, alors que nous nous dirigeons vers la prochaine génération de jeux sur console. Il est certainement vrai qu’un blockbuster exclusif à la première partie comme Miles Morales pourrait aider la console nouvelle génération de Sony à battre la puissante Xbox Series X ce jour férié.

Tandis que Miles Morales n’est pas une suite «complète» de Spider-Man de Marvel mais plutôt une extension de nouvelle génération mettant en vedette le favori des fans Spidey à l’entraînement, tout ce que nous avons vu du jeu jusqu’à présent suggère qu’il présente le même brillant gameplay en monde ouvert et le même sens du style indéniable du développeur Insomniac Games. Il comportera également un chat de bodega nommé Spider-Man, qui se sent comme un argument de vente en soi.

Peu importe ce que vous pensez des chats, Miles Morales sera sans aucun doute l’un des premiers à adopter la PS5 au lancement, mais qu’en est-il des fans de PlayStation qui ne feront pas le saut de la prochaine génération tout de suite? Volonté Miles Morales également être publié sur la PS4 et le PC? La réponse à cette question est étonnamment compliquée.

Tout simplement, Spider-Man Miles Morales sortira sur PS4 le 12 novembre, le jour même du lancement du jeu sur PS5. Mais les versions PS4 et PS5 de Miles Morales ne sont pas exactement égaux. La version PS5 du jeu présentera des graphismes améliorés et d’autres améliorations technologiques, mais son plus grand prix est en fait la version remasterisée de Spider-Man de Marvel, qui est inclus dans l’édition ultime du jeu PS5.