Spider-Man: Miles Morales montre la collaboration Adidas inspirée par le héros Web-Slinging

Spider-Man: Miles Morales est le titre de lancement PS5 le plus attendu. Le jeu a déjà réussi à intriguer les fans avec son gameplay brillant, et son succès est presque garanti. De toute évidence, Insomniac a réussi à développer un autre chef-d’œuvre. Maintenant, pour faire passer les choses au niveau supérieur, ils ont annoncé qu’une version Miles Morales d’Adidas Superstars serait bientôt disponible.

Dans une annonce sur le blog officiel PlayStation, Insomniac a annoncé que les baskets que Miles porte dans le jeu seront également disponibles dans la vraie vie.

«Insomniac, PlayStation et Marvel Games ont travaillé en étroite collaboration avec adidas pour créer de nouvelles baskets que Miles pourra porter dans le jeu. Nous avons tout de suite su que nous voulions honorer les baskets adidas Superstar à l’occasion de leur 50e anniversaire.

«C’est un design classique, connecté à New York, et par excellence adidas. Nous avons choisi d’exposer les couleurs intemporelles pour lesquelles il est le plus connu: le costume noir avec l’icône de l’araignée rouge. »

Spider-Man: les baskets Miles Morales x Adidas seront bientôt disponibles

Le blog a également lu, «Et bien sûr, nous savions aussi depuis toujours que nous voulions que ces chaussures existent dans le monde réel. Heureusement, adidas a accepté, et grâce au partenariat avec Marvel en collaboration avec PlayStation, adidas proposera une série limitée d’adidas originaux, le Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Superstar! »

De toute évidence, Marvel, PlayStation et Insomniac se sont surpassés avec cette collaboration. Bien que ce ne soit pas la première collaboration d’Adidas avec un gros match. Récemment, le fabricant de chaussures a également annoncé sa collaboration avec Cyberpunk 2077. Jetez un œil à l’incroyable collaboration ci-dessous:

Bientôt disponible sur certains marchés asiatiques uniquement. 🤩 pic.twitter.com/xJd4JXlPAe – Radek (@gamebowski) 4 novembre 2020

Adidas va également grand avec ses collaborations de jeux, ce qui est bénéfique pour les deux parties impliquées. Les Miles Morales Superstars auront une disponibilité limitée. Selon le blog, il ne sera disponible que dans certains marchés des États-Unis, du Canada et de la région Asie-Pacifique le 19 novembre. Pour certains marchés européens, les chaussures seront disponibles vers le 4 décembre.

Miles Morales a déjà reçu des critiques extrêmement positives. Les critiques ont également fait l’éloge des visuels, des mécanismes de jeu et de l’histoire générale du jeu. La campagne entière du jeu peut être plus courte que son prédécesseur, mais elle contient la même quantité de punch, sinon plus. Le jeu sortira le 12 novembre avec la PlayStation 5.

Akshay Patel

J’adore jouer à des jeux de toutes sortes. Vous pouvez généralement me trouver en faisant équipe avec mon équipe pour jouer aux jeux les plus aléatoires de tous les temps. Oh, et j’arrive aussi à écrire sur ceux-là parfois

Partager : Tweet