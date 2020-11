Spider-Man: Miles Morales – Miles promet de protéger sa ville dans la dernière bande-annonce de lancement PS5

Spider-Man: Miles Morales est le titre le plus attendu des utilisateurs de PS5. Le titre exclusif PlayStation a impressionné les fans avec juste les aperçus. Le 12 novembre, les utilisateurs pourront enfin découvrir ce jeu eux-mêmes sur la console de nouvelle génération. Maintenant, pour renforcer encore plus l’anticipation, PlayStation a dévoilé la dernière bande-annonce de lancement pour le même.

Spider-Man: La bande-annonce de lancement de Miles Morales présente Prowler

La bande-annonce comprend de nombreuses informations déjà connues, mais également quelques mises à jour. Par exemple, il permet de regarder de plus près Prowler, qui est l’oncle de Miles Morales dans le jeu. Il jouera un rôle crucial dans l’histoire du jeu, jusqu’à la fin.

De plus, Peter Parker fera également une apparition où il exhorte Miles à prêter serment pour protéger sa ville. Le couple est également vu en train de collaborer avec Kreiger pour une mission inconnue, pour faire face à sa trahison plus tard. En outre, la bande-annonce montre également Miles aux prises avec Rhino.

En plus de cela, le Tinkerer apparaît également dans la vidéo qui est potentiellement l’antagoniste principal du jeu. Le combat de l’Underground avec Roxxon causera des dommages collatéraux, et Miles doit faire tout ce qu’il peut pour l’empêcher. Des graphismes époustouflants, de superbes combats et un scénario immersif font de ce titre un événement à espérer.

Les critiques pour le titre ont été très positives

Les critiques de Spider-Man Miles Morales sont déjà extrêmement positives. Le score Metacritic moyen du jeu est de 85, ce qui est déjà un bon signe pour le développeur Insomniac.

IGN écrit, «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales n’est peut-être pas aussi riche en contenu que l’original, mais il se démarque comme une histoire essentielle dans Spidey Universe d’Insomniac. Il mérite sa place en tant que suivi fantastique, racontant une merveilleuse histoire spécifique à Miles tout en améliorant les fondamentaux du premier jeu avec des mouvements et des ennemis distinctifs.

«Et c’est un excellent moyen de percer dans votre nouvelle PlayStation 5; il a l’air spectaculaire, se charge rapidement et utilise de manière amusante le contrôleur DualSense, l’audio directionnel, etc. Mais quelle que soit la génération sur laquelle vous jouez, c’est une digne suite à l’un des meilleurs jeux de super-héros jamais créés.

De toute évidence, Insomniac a encore créé quelque chose de spécial. Les fans pourront enfin découvrir le monde à travers les yeux de Miles Morales le 12 novembre 2020.

Akshay Patel

J’adore jouer à des jeux de toutes sortes. Vous pouvez généralement me trouver en faisant équipe avec mon équipe pour jouer aux parties les plus aléatoires de tous les temps. Oh, et j’arrive aussi à écrire sur ceux-là parfois

