Spider-Man Miles Morales: le destin, l’origine et l’acteur de la voix de Simon Krieger expliqués

Qui est Simon Krieger?

Simon Krieger est responsable de la recherche et du développement chez Roxxon Energy, une société dont le projet d’énergie propre Nuform semble offrir un moyen écologique et économique d’alimenter des villes entières. Mais avant longtemps, nous apprenons que Krieger a des plans sinistres pour Nuform.

Krieger découvre un effet secondaire mortel du projet Nuform mais n’a aucun intérêt à abandonner ses recherches simplement parce que quelques personnes pourraient mourir. En fait, Krieger et son armée de crétins – qui comprend le célèbre méchant de Spidey The Prowler / l’oncle de Miles, Aaron Davis – ont déjà tué des personnes qui ont découvert l’horrible vérité sur le projet Nuform et avaient l’intention d’en parler au monde entier.

C’est cette recherche exacte avec Nuform qui place Krieger dans la ligne de mire de The Tinkerer, l’autre grand méchant du jeu, qui dirige un groupe terroriste connu sous le nom de The Underground, qui est déterminé à abattre Roxxon et son projet Nuform à tout prix. Nous apprenons à la fin du jeu que le Tinkerer est en fait le meilleur ami de Miles, Phin Mason, qui a un compte à régler avec Krieger et Roxxon après que le projet ait entraîné la mort de son frère.

Tous les points convergent, y compris Miles, à la fin explosive du jeu, que nous aborderons dans une seconde. Mais d’abord…

Qui est le doubleur de Simon Krieger?

Si la voix de Krieger dans le jeu vous semble familière, c’est probablement parce qu’il est joué par l’acteur vétéran du jeu vidéo Troy Baker. Il s’agit en fait du deuxième crédit Marvel de l’année par Baker. Il a également exprimé Bruce Banner dans Les Avengers de Marvel.

