Spider-Man: Miles Morales fortement inspiré par le film «  Into the Spider-Verse  »

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est l’un des titres les plus attendus cette année. Dans l’univers cinématographique de Marvel, Miles Morales est déjà un personnage très populaire, grâce au film Spider-Man: Into the Spider-Verse. Outre des animations brillantes et un scénario captivant, l’un des plus grands moments forts du film était le costume de Miles Morales. Les développeurs d’Insomniac Games ont relevé le défi de le recréer dans le jeu, et il semble qu’ils l’ont fait avec brio.

Marvel’s Entertainment a récemment mis en ligne une vidéo de jeu de 11 minutes:

Le gameplay de Spider-Man: Miles Morales a des détails et des animations exceptionnels

Le gameplay semble presque irréel à cause des animations. Les développeurs ont certainement fait un travail remarquable pour améliorer les détails du jeu. En se balançant à travers la ville, Miles fait beaucoup de tours que nous avons vus dans le film. Fait intéressant, les développeurs ont intentionnellement réduit la fréquence d’images du jeu pendant le swing, juste pour correspondre au film. Cependant, il s’agit d’une fonctionnalité facultative et les joueurs peuvent la désactiver.

Miles est un super-héros du quartier et apprend toujours son rôle. Naturellement, il n’a pas encore perfectionné ses mouvements et Insomniac Games s’en est également occupé. Dans la vidéo de jeu de 11 minutes, il y a plusieurs occasions où Miles trébuche sur un atterrissage ou hésite en se balançant.

Pendant les scènes de combat, il y avait des ballons de mots de style bande dessinée qui disaient « Zap! » et « Thonk! » Dernier point, mais non des moindres, la combinaison du jeu est une réplique de la combinaison du film. Avec les autres ajouts, il est prudent de dire que Spider-Man Miles Morales ressemble au film de manière emblématique.

Miles Morales est-il l’exclusivité qui gagnera Sony la guerre des consoles?

Marvel, en tant que franchise elle-même, a une base de fans mondiale et Spider-Man en est l’une des principales raisons. Le personnage est un favori des fans depuis les tout premiers jours de la bande dessinée. Marvel a collaboré avec Sony en 2018 pour développer Spider-Man de Marvel, et le jeu a été un énorme succès. Avec Spider-Man: Miles Morales, les deux franchises se sont à nouveau réunies pour livrer ce qui, espérons-le, sera un autre chef-d’œuvre.

Jusqu’à présent, la communauté semble satisfaite du jeu, et les développeurs d’Insomniac Games méritent toute l’adulation et l’appréciation. Cependant, les utilisateurs de Xbox qui aiment Spider-Man doivent faire face à un sérieux dilemme en ce moment. Le titre est exclusif à la PS4 et à la PS5, et il obligera de nombreux clients à acheter une PS5 au lieu d’une Xbox.

