Spider-Man Miles Morales dispose d’un mode de performance 4K / 60fps en option

Pour ceux qui n’ont qu’à avoir un gameplay fluide à 60 images par seconde, exclusivité PS5 Spider-Man: Miles Morales prendra en charge un mode de performance 4K / 60fps en option, permettant aux joueurs de se déplacer à travers New York comme jamais auparavant. Insomniac a annoncé le mode performance via un tweet, vraisemblablement pour mettre au lit les hypothèses rampantes (et incorrectes) selon lesquelles les développeurs PS5 ciblent 3o fps next-gen.

Insomniac n’a pas complètement détaillé les modes – probablement les performances et les graphiques – nous ne savons donc pas avec certitude quels sont les inconvénients de la sélection du mode de performance par rapport à l’autre mode basé sur les graphiques. Il est probable que le rendu des images supplémentaires se fasse au détriment d’autres fonctionnalités graphiques telles que l’augmentation des distances de dessin, le lancer de rayons et les effets visuels. Richard Leadbetter d’Eurogamer a récemment écrit sur les raisons pour lesquelles les développeurs peuvent choisir de limiter les fréquences d’images à 30 ips next-gen, car ils utilisent cette puissance pour d’autres fonctionnalités intensives en calcul. Bien sûr, si les réflexions par lancer de rayons réalistes dans les flaques d’eau ne sont pas votre truc, vous pouvez toujours opter pour la fréquence d’images plus rapide à la place.

Parcourez la ville comme jamais auparavant sur PS5 avec un mode Performance 4K / 60fps en option. # MilesMoralesPS5 # SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL – Insomniac Games (@insomniacgames) 20 juillet 2020

La fréquence d’images et les performances sont devenues un énorme champ de bataille pour les consoles de nouvelle génération, alors que Microsoft et Sony s’efforcent de solidifier leur messagerie. Microsoft a mis en évidence les capacités de performance de la Xbox Series X, annonçant que certains jeux iront même jusqu’à 120 fps. Cependant, la position de Microsoft sur les générations est qu’une nouvelle console ne devrait laisser personne de côté, donc les exclusivités seront toutes intergénérationnelles, au moins pendant quelques années. Sony, d’un autre côté, n’a pas encore beaucoup parlé des performances globales et des graphismes de la PS5, mais ils ont clairement indiqué qu’ils croyaient au saut de génération et veulent que les joueurs qui achètent une PS5 ressentent cela. cela valait la peine de passer à la nouvelle console. Des jeux comme Ratchet & Clank: Rift Apart ne sont possibles qu’à un niveau fondamental en raison des innovations offertes par la PS5 – plus que de simples améliorations de la résolution et de la fréquence d’images – et le gameplay de base devrait être modifié pour le faire fonctionner sur une PS4.

L’annonce d’Insomniac devrait au moins rassurer les fans sur le fait que les développeurs de Sony offrent le choix aux joueurs d’obtenir l’expérience qu’ils souhaitent, poursuivant une tendance qui a commencé avec la PS4 Pro offrant des performances et des modes graphiques pour permettre aux joueurs de choisir ce qui était le plus important pour eux tout en continuant à innover et créer des expériences uniquement possibles avec la PS5.