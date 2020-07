Spider-Man Miles Morales Bundle peut inclure le remaster du jeu original

Suite à la révélation de Spider-Man: Miles Morales lors de l’événement PS5 du mois dernier, Insomniac avait beaucoup à clarifier. D’abord et avant tout, le Miles Morales le contenu est une aventure autonome, pas une suite complète. Mais il semble qu’Insomniac et Sony auront bientôt encore plus d’explications à faire. Apparemment, Sony regrouperait Miles Morales avec une « version remasterisée » de Spider-Man de Marvel.

Le dernier numéro de GameInformer Magazine, n ° 327, prend note de l’offre groupée dans une section sur la prochaine aventure de Miles. L’utilisateur de Reddit 77good123 a partagé une image d’un texte de présentation du problème qui se lit comme suit: « Miles Morales n’est pas une suite traditionnelle, car il est livré avec une version remasterisée d’Insomniac Homme araignée qui tire pleinement parti du matériel PS5. »

Au moment de la rédaction de cet article, ni Sony ni Insomniac n’avaient partagé leur intention de regrouper les deux jeux. De plus, il n’y a pas de mot officiel indiquant si l’original Homme araignée titre recevra un remaster pour la PS5. En parler dans le dernier numéro de GameInformer suggère l’une des deux choses. Soit un tel ensemble est en cours d’élaboration et Sony attend simplement d’offrir plus de détails, soit GameInformer a mal compris un peu d’informations en cours de route. Compte tenu de la confusion qui entoure déjà le Miles Morales autonome, le premier semble particulièrement plausible.

L’annonce officielle d’un bundle nécessiterait également la révélation des détails de prix pour le (s) jeu (s). Comme Sony n’a pas encore partagé le prix de la PS5, les prix des jeux propriétaires peuvent également attendre dans les coulisses. Si la date de l’état des lieux du 6 août se révèle vraie, peut-être que nous apprendrons quelque chose de plus concret alors.

[Source: GameInformer, Reddit via VG247]