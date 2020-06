Spider-Man: le jeu Miles Morales PS5 n’est pas une suite

– – –

Le nouveau jeu Spiderman de Spiderman: Miles Morales sur PS5 ne serait pas une continuation du jeu Spiderman 4 sur PS4, dit Sony. À l’époque où les films de super-héros n’étaient pas si courants, le contrat du film Spiderman est retourné à de nombreuses entreprises, cependant, Sony était qualifié pour la production du film Spiderman, avec Tobey Maguire. Depuis lors, Spiderman dirige les films et les jeux, et Sony est l’esprit et les efforts derrière tout cela.

Spider-Man: Miles Morales sorti sur PS5

Un nouveau jeu de spiderman serait publié sur PS5 et ce jeu aura de nouvelles fonctionnalités selon les contrôles fournis par la nouvelle console PlayStation. La meilleure partie est que ce film mettra en vedette Miles Morales. Miles Morales est le personnage du film d’animation de Spiderman Into the spider-vers. Le jeu serait un peu différent du film car Miles ne ferait pas basculer Jordans dans le jeu.

Ce jeu sera un DLC, ce n’est pas un jeu complet. Les fans ont critiqué cela avant mais après la réalisation de la bande-annonce, ils pouvaient attendre pour y jouer.

Spoiler Ahead!

La bande-annonce du nouveau jeu est sortie jeudi. Le costume de Spider-Man brûle pour révéler Miles derrière le masque, comme le dit Peter: « Un héros est juste quelqu’un qui n’abandonne pas. Ton père a dit ça. Il avait raison. Maintenant c’est ton tour. Allez être un héros, Miles.

Miles dit: « D’accord, allons-y », avant que la bande-annonce ne passe à des extraits de lui se balançant dans la ville, combattant des méchants et sauvant des civils.

Osez manquer ce match. Restez à l’écoute.

