Spider-Man: l’acteur de Miles Morales partage des photos de capture de performances

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales L’acteur Nadji Jeter s’est rendu sur Twitter ce week-end pour partager des photos de capture de performances en coulisses pour le prochain titre.

«Pour moi, devenir un personnage aussi percutant signifie le monde», a écrit Jeter. «L’histoire de Miles est ce dont cette génération et la prochaine ont besoin! Je remercie simplement les cieux ci-dessus de m’avoir donné l’opportunité et la responsabilité de lui donner vie !! »

Préparez-vous # MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/VIk87RTqux – Nadji (@NajJeter) 24 juillet 2020

Spider-Man: Miles Morales a été présenté lors de l’événement de révélation PlayStation 5 de juin. Après une certaine confusion initiale, le développeur Insomniac Games a confirmé qu’il s’agissait d’un jeu autonome plutôt que d’une extension.

«Vous ferez l’expérience d’un arc d’histoire complet avec Miles, qui ressemble davantage à un jeu comme Uncharted: l’héritage perdu en termes de périmètre global », expliquait Insomniac en juin. « Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est une expérience importante, sincère, émotionnelle et essentielle pour développer Spider-Man de Marvel univers. Et nous espérons que ce sera pour vous aussi. »

Spider-Man: Miles Morales utilisera pleinement la puissance de la PS5 avec «chargement quasi instantané, lancer de rayons, audio 3D» et les fonctionnalités du DualSense.

«Nous avons amélioré nos personnages avec des scans 4D et un meilleur ombrage de la peau pour des personnages plus réalistes et des cheveux à base de splines qui bougent beaucoup plus naturellement», a poursuivi Insomniac. «De nombreux atouts de la ville ont également été mis à jour pour profiter de la nouvelle console.»

Spider-Man: Miles Morales sortira ce jour férié.