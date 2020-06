Spider-Man Homecoming 3: Tom Holland fier de sa prestation

Prévue pour le mois de novembre 2021, la troisième sortie solo de Tom Holland dans Spider-Man est attendue par les fans de Superhéros après Far From Home.

Depuis l’an 2000, le personnage de Peter Marker a constamment changé de visage. Initié par Nicolas Hammond dans la cinématographie, reprise par Tobey Maguire, ensuite par Andrew Garfield, c’est maintenant au tour de Tom Holland de revêtir une troisième fois le costume de ce personnage emblématique de Marvel. Dans Spider Man 3, ce dernier est plus que satisfait de son exploit. Après les deux précédents Spider Man qu’il avait joués, celui-ci figure déjà dans les réseaux sociaux comme centre de débat et de discussion des cinéphiles. Holland a annoncé dans les coulisses que les fans ne seront pas déçus du nouveau Spider-Man.

Félicité par les célèbres réalisateurs Russoa

Voir cette publication sur Instagram Stay safe everyone!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amazing photo by @dorklordcollectibles Une publication partagée par Jon Watts (@jnwtts) le 15 Mars 2020 à 5 :18 PDT

Homecoming 3 est une réalisation de Jon Watts comme pour le premier et Spider-Man Far From Home. Tous les films en solo de Tom Holland étaient donc réalisés par ce dernier. Pourtant, dans Avengers, le « Peter Parker » était réalisé par les frères Russo. On peut dire que l’exploit de Tom Holland dans ce nouveau film va faire ressortir les points communs des passionnés de cinéma. Ces deux frères pensent que l’avenir du jeune acteur est prometteur pour le grand écran, que l’avenir lui réserve plein de belles choses.

Soutenu par la grande productrice Amy Pascal

L’ancienne coprésidente de Sony Pictures qui a produit de nombreux films épiques et de personnalités cinématographiques, Amy Pascal travaille actuellement dans Universal Pictures pour le projet Spider–Man Homecoming 3. La franchise Spider–Man s’est révélée encore plus rentable pour elle. D’après cette célèbre productrice, le personnage partagé par Sony et Disney n’a plus besoin des Avengers pour se lancer dans une carrière. La sortie du film au mois de novembre de l’année prochaine va devenir la première réalisation d’Amy Pascal dans sa nouvelle société de production Pascal Pictures.

Le meilleur Spider-Man de tous les temps ?

D’après Tom Holland, il ne s’est jamais senti aussi fier de lui dans sa vie, après son tournage. Le retour de Spider-Man était un défi pour Marvel et la production vu que le passage d’Andrew Garfield était comme un flash. Les fans n’espéraient pas revoir ce personnage si rapidement, mais voilà qu’en 2017, trois ans après la sortie de The Amazing Spider–Man 2, Tom Holland apparait dans Homecoming 1. Les précédents acteurs de Spider-Man ont tous affirmé que ce dernier était le plus admirable de tous les Spider-Man réunis. Les débuts de la carrière de ce jeune acteur sont avérés comme un véritable succès tant pour lui, pour les producteurs que pour le public.

Spider-Man Homecoming 3 est un mélange de drame et scènes héroïques spéciales. Ce qui va influencer le public est l’apparition de Tony Stark dans le film vu que celui-ci va disparaître à jamais dans Avengers. Cette nouvelle réalisation va alors réunir la nostalgie et la fraîcheur en même temps et au même endroit. Le jeune apprenti de Stark aimerait tellement intégrer les Avengers, mais celui-ci refuse en raison de sa sécurité et de son immaturité. De retour de Far From Home, Peter-Parker va combattre le mal et instaurer la paix dans sa ville pour remplir son devoir et conquérir le cœur de sa bien-aimée Liz. Rendez-vous en 2021 alors pour les nouvelles aventures de Spider-Man.

La réalisation du parfait Peter Parker

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Peter_Parker_IOW (@peterparkeriow) le 4 Juin 2020 à 5 :30 PDT

En récoltant toutes les critiques du personnage au fil des années, Holland est plus chanceux d’éviter les erreurs des précédents acteurs et d’apporter des nouvelles touches plus intéressantes pour le public. Ce dernier a le plus de mots à dire dans tout le cycle. S’ils ne sont pas satisfaits, alors c’est la perte pour la production et pour toute la réalisation. Dans les coulisses, certaines images ont été prises, montrant l’acteur félicité par le toute l’équipe de réalisation. Homecoming 3 nous réserve alors une meilleure image de Peter Parker comme nous ne l’avions jamais vu auparavant.