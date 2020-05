Spider-Man: dans le Spider-Verse – Sony a transmis le Mega-Crossover

Sony a passé ce qui pourrait être le plus méta-moment de l’histoire du cinéma de super-héros. Spider-Man: dans le vers d’araignée (2018) en vedette Miles Morales (Shameik Moore) dans sa première adaptation cinématographique en tant que web-head. Il comprenait également d’autres personnes qui ont enfilé le masque, notamment Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), Spider-Ham (John Mulaney), Peni Parker (Kimiko Glenn), et au moins trois versions différentes de Peter Parker. Si Chris Miller et son équipe créative a fait son chemin, il y en aurait trois autres. Un fan a demandé au producteur s’il pouvait faire la lumière sur le projet Tom Holland camée. La Hollande est l’incarnation actuelle de Peter Parker, qui existe également dans l’univers cinématographique Marvel. Miller est allé encore plus loin, organisant le rassemblement de toutes les incarnations modernes de l’action en direct pour partager une scène avec Tobey Maguire du Sam Raimi trilogie, Andrew Garfield, de Mark Webbc’est Amazing Spider-Man films et Hollande. Meunier tweeté Sony a estimé qu’il était « trop ​​tôt » pour que cela se produise.

Spider-Man: dans le Spider-Verse destiné au succès

Bob Persichetti, Peter Ramsey, et Rodney Rothman réalisé le film. Rothman a co-écrit le scénario avec Phil Lord. Le long métrage d’animation a été un succès pour Sony, gagnant 375 millions de dollars dans le monde au box-office. Bien qu’il ait réalisé moins de la moitié de ses frères en action, le travail sur une suite est en développement prévu pour une sortie le 7 octobre 2022. Déjà annoncé pour la suite est japonais des années 1970 Homme araignée. Dans le vers d’araignée en vedette un casting de stars, y compris Jake Johnston, Chris Pine, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Luna Lauren Velez, Zoë Kravitz, Nicolas Cage, Kathryn Hahn, et Liev Schreiber. Avec la phase IV toujours en développement, Ali jouera son troisième personnage Marvel dans Lame comme caractère de titre. Kravitz joue Catwoman dans le prochain Matt Reeves‘film Le Batman pour DC et Warner Bros. Avant de jouer l’intimidant patron du crime Kingpin, Schreiber était l’épine Hugh Jackmancôté Sabretooth dans X-Men Origins: Wolverine. Si nous ne voyons pas la suite pendant deux ans de plus, peut-être que Sony sentira qu’il est assez tôt pour que leur trio live-action émerge dans le vers Spider.

Nous avons lancé aux cuivres Sony un tag ambitieux impliquant Spider-Ham, Tobey, Andrew et Tom. Ils ont estimé que c’était « trop ​​tôt »#SpiderVerse #QuarantineWatchParty https://t.co/E91H1eLysr – Christopher Miller (@chrizmillr) 7 mai 2020

