Spezia Calcio contre la Juventus Turin en direct à la télévision, en direct et en direct

La Juventus se rendra au Spezia Calcio cet après-midi lors de la sixième journée de Serie A. Ici à SPOX Vous obtiendrez toutes les informations sur le jeu ainsi que la diffusion à la télévision, le flux en direct et le téléscripteur en direct.

Obtenez un mois d’essai gratuit de DAZN et suivez la Serie A en direct!

Spezia Calcio c. Juventus Turin: début du match et lieu

Le match débutera cet après-midi à partir de 15 heures au Stadio Dino Manuzzi de Cesena, en Italie. Le match d’aujourd’hui se déroulera également à huis clos. L’arbitre Rosario Abisso est en charge.

Spezia contre la Juventus en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Aujourd’hui, vous en aurez assez de la Serie A DAZN. Le service de streaming commence à 15 heures avec le commentateur Uli Hebel et l’expert Sebastian Kneißl dans la diffusion du match Spezia contre la Juventus.

Le match entre la Fiorentina et l’AS Roma ainsi que le SSC Napoli et l’US Sassuolo se poursuivra à partir de 18 heures. A 20h45, le derby de génois a lieu lorsque la Sampdoria reçoit le CFC.

Si vous ne pouvez pas vous lasser du football international, vous en faites partie DAZN donc sur place. Outre la Serie A, le programme « Netflix des Sports » comprend également des matchs de Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 et MLS. En plus de cela, il y a sur la plate-forme de DAZN on peut également voir la Ligue des champions de handball, les sports automobiles, les arts martiaux et les principales ligues américaines (NFL, NBA, NHL, MLB).

Voulez-vous y être? Alors sécurisez le mois d’essai gratuit de DAZN ici et suivez la Serie A en direct aujourd’hui!

Vous pouvez ensuite participer au pour 11,99 € par mois ou 119,99 € par an DAZN– Restez en communauté ou annulez votre abonnement.

Spezia Calcio – Juventus Turin: SPOX-Liveticker

En déplacement ou pas d’humeur pour la télévision payante? Ensuite, vous pouvez également suivre le jeu dans notre téléscripteur en direct SPOX.

Spezia Calcio c. Juventus: composition attendue

Football aux épices : Provedel – Batons – Chabot – Terzi – Sala – Pobega – Agoumé – Bartolomei – Gyasi – Agudelo – Nzola

: Provedel – Batons – Chabot – Terzi – Sala – Pobega – Agoumé – Bartolomei – Gyasi – Agudelo – Nzola Juventus Turin: Szczesny – Danilo – Bonucci – Démiral – Bernadeschi – Rabiot – Arthur – Ramsey – Cuadrado – Dybala – Morata

Serie A: Le tableau actuel

La Juventus, championne du record, n’est actuellement que sixième du classement avec neuf points après cinq matchs – quatre points derrière le leader de l’AC Milan. Spezia Calcio est le tableau 15.