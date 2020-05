Spelling the Dream Trailer – / Film

Quoi de plus cinématographique qu’un orthographe abeille?! Eh bien, beaucoup de choses. Mais cela ne signifie pas que vous devez ignorer Orthographe du rêve, qui raconte la vie de quatre étudiants indo-américains alors qu’ils concourent pour gagner le Scripps National Orthographe Abeille. Le film documentaire du réalisateur Sam Rega se dirige vers Netflix le mois prochain, et vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Orthographe de la bande-annonce de rêve

Dieu merci pour la vérification orthographique, c’est tout ce que je peux dire. Sans cela, je ne sais pas où je serais. Mais il y a des gens dans le monde qui ne fais pas besoin de vérification orthographique, croyez-le ou non. Des gens comme les jeunes qui participent au concours national d’orthographe Scripps. Au cours des 12 dernières années consécutives, un concurrent indo-américain a remporté l’orthographe, et maintenant, Orthographe du rêve suit un nouvel ensemble de futurs champions des abeilles. Voici le synopsis:

Un concurrent indo-américain a remporté le prestigieux Scripps National Orthographe Abeille depuis 12 ans d’affilée, faisant de la tendance l’une des plus longues de l’histoire du sport. ORTHOGRAPHE LE RÊVER raconte les hauts et les bas de quatre étudiants indo-américains alors qu’ils rivalisent pour réaliser leur rêver de gagner le tournoi emblématique. Avec des perspectives fascinantes du Dr Sanjay Gupta de CNN et de Fareed Zakaria, du comédien Hari Kondabolu, de Kevin Negandhi d’ESPN, 1999 Scripps National Orthographe Gagnant des abeilles, Nupur Lala et d’autres, le film explore les raisons de cette séquence de victoires incroyable et ce que cela signifie pour la communauté. Réalisé et produit par Sam Rega. Produit par Chris Weller.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’opportunité et le soutien de nos producteurs et de Netflix pour donner vie à notre vision et raconter l’histoire comme nous le voulions », a déclaré le réalisateur Sam Rega. « Nous espérons que les téléspectateurs seront aussi immergés dans cette histoire que nous sommes devenus et tombons amoureux de nos orthographes. »

Orthographe du rêve se dirigera vers Netflix sur 3 juin 2020. Découvrez une affiche ci-dessous.

