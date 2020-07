Spellbreak apparaît comme un titre Free-2-Play

Le développeur prolétariat devient le jeu magique de bataille royale Spellbreak sortie en version Free-2-Play, avec laquelle tout le monde peut sauter sans obstacles majeurs.

Spellbreak est une expérience de jeu AAA Fantasy Battle Royale avec des batailles magiques et des sorts puissants. Les joueurs choisissent une classe, déchaînent de puissants combos et se frayent un chemin jusqu’à devenir le magicien de combat ultime. Avec un système d’objets et de classes à plusieurs niveaux, cela permet Spellbreak ses joueurs à dominer les Terres Creuses seul ou avec des amis.

« Dès le début, nous voulions nous assurer que les joueurs de Spellbreak seraient en mesure de jouer avec leurs amis aussi facilement que possible, et pouvoir jouer gratuitement au jeu nous aide à atteindre cet objectif », a déclaré Seth Sivak, PDG de Proletariat, Inc. « Offrir Spellbreak gratuitement et garantir que le jeu prend en charge le jeu croisé dès le premier jour souligne notre désir de rendre Spellbreak accessible au plus grand nombre. »

Impressions Spellbreak est également disponible dans notre aperçu actuel.