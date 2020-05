Spectacle Instagram sur le film classique – / Film

Si nous devions demander au lectorat / Film à quoi pourrait ressembler leur version idéale de «vivre le rêve», j’imagine que «regarder des films et manger de la pizza» serait l’une des réponses les plus populaires. Maintenant Anthony et Joe Russo, les réalisateurs du plus grand film de tous les temps, feront exactement cela dans une nouvelle émission Instagram Live appelée École de cinéma de pizza de Russo Bros.. Obtenez les détails ci-dessous.



Au cours des prochaines semaines, les Russos passeront leurs vendredis soirs à diffuser sur Instagram Live avec cette nouvelle émission, qui est conçue pour «éduquer et répandre un peu d’amour aux films classiques préférés». Chaque semaine, ils annonceront un film qui les a incités à devenir cinéastes et donner au public une semaine pour le regarder; puis ils passeront l’épisode de la semaine suivante à parler de ce film avec un invité spécial, à parler de « comment différents films ont transformé leur relation avec le cinéma, tout en dégustant une pizza dans une pizzeria locale ».

Vous pouvez vous connecter sur leur page le vendredi soir à 17 h. PT / 8 P.M. ET. à partir de 15 mai 2020. Voici comment les frères décrivent le nouveau spectacle dans leurs propres mots:

Voir ce post sur Instagram Présentation de # RussoBrosPizzaFilmSchool… comme beaucoup d’entre vous, nos familles ont regardé des films ensemble pendant la quarantaine. Et ces soirées cinéma en famille nous ont incités à commencer à partager certains de nos classiques préférés avec vous tous. Au cours des prochaines semaines, nous allons publier un #MovieoftheWeek, les films qui ont eu le plus d’influence sur notre croissance. Les films qui nous ont donné envie d’être réalisateurs. Nous annoncerons un film tous les vendredis, puis irons en direct le vendredi suivant pour discuter de ce film, tout en répondant à vos questions. Vous aurez donc une semaine pour regarder chaque film. Notre VENDREDI IG LIVES comprendra des invités spéciaux et nos pizzas préférées de certains restaurants locaux bien-aimés. Nous aimons les films et nous aimons la pizza, alors appelons-la simplement #RussoBrosPizzaFilmSchool. Notre premier #MovieoftheWeek est LA HAINE, réalisé par Mathieu Kassovitz (il est disponible sur Amazon Prime Video et iTunes Movies). Après avoir regardé le film, assurez-vous de vous connecter à notre IG LIVE à 17h00 PST le VENDREDI (05/15) avec notre invité spécial, critique de cinéma primé et commentateur Pete Hammond. Qui s’inscrit? (Aussi, un grand merci au fils de Joe, Basil, pour avoir édité le logo). Un post partagé par The Russo Brothers (@therussobrothers) sur 8 mai 2020 à 9 h 02 HAP

Les Russo, bien sûr, ont commencé dans le monde indépendant en faisant des films comme Bienvenue à Collinwood et se sont imposés comme réalisateurs incontournables de comédies de télévision intelligentes comme Développement arrêté, Fins heureuses, et Communauté. Ils ont été embauchés par Marvel Studios pour diriger Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, et est finalement devenu la fierté et la joie de ce studio en Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, ce dernier est désormais le film le plus rentable de tous les temps. Ils sont devenus emblématiques d’un type de cinéaste de studio au cours des dix dernières années – à tel point que je les ai nommés cinéastes qui ont défini les années 2010. (Et ce n’est pas une fouille non plus: j’ai beaucoup d’amour pour Avengers: Fin de partie.)

Le premier film qu’ils ont choisi de mettre en lumière dans leur nouveau spectacle est La Haine, un drame français de 1995 réalisé par Mathieu Kassovitz (Gothika, Babylon A.D.) et avec Vincent Cassel (Ocean’s Twelve, Westworld), Hubert Koundé (Le jardinier constant), et Saïd Taghmaoui (Wonder Woman, John Wick: Chapitre 3 – Parabellum). Je n’ai pas pu trouver de bande-annonce officielle en anglais, mais voici un long clip:

Le film a été ajouté à la collection Criterion il y a plusieurs années, et avant cette sortie, la société a publié cette vidéo expliquant trois raisons pour lesquelles elle a choisi ce film pour faire partie de sa prestigieuse collection. Voici ce qu’ils ont souligné:

