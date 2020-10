Spectacle d’horreur dans les cimetières d’Édimbourg sur la popularité de Harry Potter

Étant donné qu’il organise des visites fantômes dans certains des cimetières les plus effrayants d’Édimbourg depuis plus de 20 ans, vous ne vous attendriez pas à ce que Jamie Corstorphine ait peur de quoi que ce soit, mais ces dernières années, il a été confronté à un problème qui l’a rempli d’un malaise croissant. : la destruction lente mais régulière des terrains historiques qu’il parcourt chaque jour, l’explosion de la popularité d’Halloween, les émissions télévisées de chasse aux fantômes et l’arrivée de tournées Harry Potter dans les cimetières de la capitale écossaise ont contribué au phénomène. L’augmentation du nombre de pas n’est peut-être pas assez forte pour réveiller les morts, mais Corstorphine dit qu’elle a conduit au spectacle pénible d’os sortant littéralement de la terre ramollie. En savoir plus Que faire avec votre citrouille: Toutes les choses que vous pouvez faire avec la chair et les graines après Halloween 2020 Le conseil prend maintenant des mesures en proposant un nouveau programme d’inscription et un code de conduite formalisé pour les voyagistes qui emmènent des groupes visiter le Si elle est approuvée lors d’un vote en novembre, les voyagistes factureront des frais d’inscription annuels de 175 £ et seront obligés de faire un don supplémentaire de 50 pence par client payant.Les groupes de touristes visitant un cimetière seront également plafonnés à 36 personnes, tandis que des boîtes de dons sans contact seront également installées à Greyfriars Kirkyard.Cinq des cimetières appartenant au conseil se trouvent sur le site du patrimoine mondial de l’Unesco d’Édimbourg, avec Canongate, Greyfriars et Old Calton tous répertoriés dans la catégorie A. Ils ont gagné en popularité ces derniers temps ans, avec une enquête menée en lock-out suggérant que jusqu’à 700000 personnes visiteront Greyfriars cette année seulement, malgré les restrictions de Covid. ars Kirkyard ont suscité des inquiétudes Auparavant, les visiteurs avaient tendance à venir pour les visites traditionnelles des fantômes ou pour voir la tombe de Greyfriars Bobby, le chien qui a refusé de quitter le côté de son propriétaire même dans la mort.Mais ces dernières années, le cimetière a également attiré Harry Potter fans, comme certaines de ses pierres tombales portent les noms de personnages tels que Riddell, McGonagall et Moodie.Corstorphine, qui dirige City of the Dead Tours, soutient le plan planifié qui, espère-t-il, empêchera certaines entreprises sans scrupules «d’utiliser et d’abuser» les cimetières. « Vous avez ces guides touristiques non réglementés debout sur des tombes, appuyés contre eux, laissant leurs conneries partout, n’ayant aucun respect pour les terrains sur lesquels ils marchent », dit-il. « Surtout avec le terrain de Harry Potter, cela devient un plateau de cinéma. Une fois, j’ai personnellement arrêté une tournée Harry Potter qui comptait 120 personnes sur la tournée, avec un guide. «Les guides ne peuvent pas contrôler autant de personnes dans un cimetière pour rester sur les chemins. Les chemins s’usent, l’herbe se remue. « Bien sûr, avec le nombre de personnes qui ont été inhumées à Greyfriars, les os sortent du sol lorsque les gens commencent à marcher sur un sol meuble. » se faire remettre les os, et ce sont les restes des gens. Ce n’est pas le cas. »Le Conseil d’Édimbourg affirme que les fonds supplémentaires du nouveau programme pourraient permettre de payer l’entretien (Photo: Jamie Corstorphine) Corstorphine dit que ses guides touristiques doivent également faire face à des groupes de chasseurs de fantômes qui prennent des vidéos et des diffusions en direct, s’inspirant d’émissions de télévision telles que Most Haunted, qui, selon lui, a transformé les cimetières en un «cirque» nocturne. La conseillère Amy McNeese-Mechan a déclaré que le but du programme est de garantir que les cimetières de la ville sont correctement entretenus et ne sont pas perdus en tant qu ‘«espace de contemplation» .Elle dit qu’elle a entendu parler de visiteurs grimpant sur des monuments et des pierres tombales pour avoir une meilleure vue. «Je pense qu’avec certains de ces groupes plus importants, les gens pensent: ‘J’ai payé de l’argent et je n’entends pas ce type, alors je suis va ramper sur cette pierre », ce qui est assez malheureux», ajoute-t-elle. «C’est juste l’un des inconvénients de la popularité. Fantômes célèbres d’Édimbourg Le poltergeist de MacKenzie L’esprit malveillant de Sir George MacKenzie, un Lord Advocate du 17e siècle, se cache à Greyfriars Kirkyard, attaquant des visiteurs sans méfiance et en laissant même des égratignures et des marques de brûlure. Mackenzie, qui est enterré dans un mausolée dans le parc, était connu pour sa persécution des Covenanters, avec de nombreux membres du mouvement religieux envoyés à mort sur ses ordres. Le joueur de cornemuse du château d’Édimbourg Lorsqu’une série de tunnels cachés ont été découverts sous le château il y a des centaines d’années, un jeune garçon aurait été envoyé pour enquêter et a reçu l’ordre de jouer de la cornemuse au fur et à mesure. Après avoir bien progressé, le son s’est arrêté brusquement et il n’a jamais été revu, mais certains visiteurs ont affirmé qu’ils pouvaient encore entendre le faible son de la cornemuse souterraine. Annie of Mary King’s Close On dit que le fantôme malheureux d’une jeune fille nommée Annie vivait dans l’étroit souterrain qui a été enterré sous le Royal Mile au 18ème siècle. Identifié pour la première fois par un médium dans les années 1990, l’esprit aurait été réconforté lorsqu’une poupée achetée dans une boutique de cadeaux à proximité lui a été laissée. La poupée a disparu depuis l’année dernière. Le fantôme du Playhouse Staff du théâtre, qui a ouvert ses portes en 1929, a rapporté des observations d’un homme vêtu de gris, dont les apparitions sont apparemment accompagnées d’un souffle d’air froid. Étant donné le nom d’Albert, certains pensent que l’esprit est le gardien de la porte d’origine du théâtre, qui serait mort seul dans le bâtiment et ne serait jamais parti.

