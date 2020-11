Spécifications Xiaomi Poco M3 – PhoneArena

La description

Les spécifications du Xiaomi Poco M3 incluent un écran FHD + de 6,5 pouces, un processeur Snapdragon 662, une batterie de 6000 mAh et une configuration à trois caméras. Le téléphone est disponible en deux configurations de stockage – avec 64 Go et 128 Go de stockage, tous deux accompagnés de 4 Go de RAM. Le prix Poco M3 commence à 149 $ et sera disponible le 27 novembre.