Spécifications Xiaomi Poco F2 Pro

Le Xiaomi Poco F2 Pro devrait avoir un écran de 6,67 pouces, une configuration de caméra arrière quadruple, un chipset Snapdragon 865 et une batterie de 4700 mAh. Le téléphone devrait être disponible en deux versions – 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.