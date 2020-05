TCL 10L arbore un chipset FHD + de 6,53 pouces, Snapdragon 665 ainsi que 6 Go de RAM. La configuration à quatre caméras comprend une caméra standard de 48 MP, aidée par une caméra ultra grand-angle à 118 degrés, un capteur de profondeur de 2 MP et un 2 MP dédié appareil photo macro.Le téléphone est alimenté par une batterie de 4000 mAh et fonctionne sous Android 10. Le TCL 10L coûtera 249,99 $ et sera disponible sur Amazon le 19 mai.