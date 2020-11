Spécifications OPPO A53s – PhoneArena

La description

Les spécifications de l’OPPO A53 incluent un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Snapdragon 460, 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage extensible et une batterie de 5000 mAh. Il y a une configuration triple caméra et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière du téléphone. Le prix de l’OPPO A53 en Europe est de 189 €.