Les spécifications du Xiaomi Mi Note 10 Lite incluent un écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces, un processeur Snapdragon 730G, couplé à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, et une énorme batterie de 5 260 mAh. Il y a une configuration à quatre caméras avec un tireur principal de 64MP, à l’arrière, tandis qu’à l’avant, l’appareil dispose d’une unité de 16MP à l’intérieur d’une encoche de style goutte d’eau. Le Mi Note 10 Lite est livré avec Android 10 hors de la boîte.