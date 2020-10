La description

Les spécifications du Xiaomi Mi 10T Pro incluent un écran IPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go / 256 Go. Il existe une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP à l’arrière, tandis que le tireur avant est de 20 MP. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh et Android 10 prêts à l’emploi. Le prix du Mi 10T Pro est de 600 euros pour le combo 8 Go / 128 Go et pour 50 € de plus, vous pouvez obtenir le varinat avec 256 Go de stockage.