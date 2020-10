Spécifications du Samsung Galaxy Tab A7

Janmitta Verre Trempé pour Samsung Galaxy Tab A7 10.4 Protecteur D'écran [2 Pièces], 9H Film [sans Bulles] HD Haute Transparence Film Protection

✅[Anti-empreintes et Anti-huile] Avec matériau hydrophobe et oléophobe, le film de verre trempé peut défendre votre téléphone portable contre l'huile, l'eau, les empreintes digitales et d'autres saletés. La sensation est identique à l'écran initial. ✅[Résistant aux Rayure] résiste aux égratignures jusqu'à à 9H (plus dur que d'un couteau). surface dure peut résister à des objets tranchants comme des couteaux et des clés.Protégez votre téléphone contre les chutes, les chocs, les rayures et les éraflures. ✅[Super Clair] Le film de verre trempé est limpide avec 99% de transparence. Les protections HD conservent la couleur d'origine de l'écran et vous offrent une vision incroyable. ✅[Haute Sensibilité] Découpe laser précise, finement polies, arêtes arrondies, la précision des trous, n'affectera pas la fonction de l'utilisation du téléphone mobile. Le toucher hautement sensible rend votre téléphone fluide et fonctionne rapidement. ✅[Installation facile] Sans bulles et proche-proche si facile à installer. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter. nous offrent une garantie de remplacement gratuit et 100% garantie de satisfaction.