Spécifications du Nokia C2 Tava – PhoneArena

Le Nokia C2 Tava arbore un écran de 5,45 pouces avec une résolution HD +, une configuration de caméra arrière double, un processeur Helio A22 quadricœur, 2 Go de RAM, 32 Go d’espace de stockage interne et une batterie de 3000 mAh. Le téléphone fonctionne sous Android 10 et est disponible sur Cricket Wireless pour 110 $. Plus tard en juin, le C2 Tava sera également disponible en tant que Nokia C2 Tennen – au prix de 70 $, avec les mêmes spécifications, mais des couleurs différentes.