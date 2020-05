Le LG Velvet compatible 5G devrait être annoncé le 7 mai. Le téléphone embarquera un processeur Snapdragon 765G milieu de gamme supérieur, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et une batterie de 4000 mAh. Le système de caméra arrière « Raindrop » est conçu pour se composer d’un capteur d’imagerie principal fabriqué par Samsung de 48 MP, ainsi que d’un objectif grand angle de 8 MP et d’un tireur de profondeur de 5 MP.