Spécifications du LG K92 – PhoneArena

La description

Les spécifications du LG K92 5G incluent le processeur Snapdragon 690, un écran FHD +, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Il y a une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64MP à l’arrière du téléphone, tandis qu’un selfie de 16MP orne l’avant. Le LG K92 exécute Android 10 hors de la boîte, alimenté par une batterie de 4000 mAh. Le K92 sera disponible chez AT&T pour 395 $ et chez Cricket Wireless pour 360 $.