Spécifications du LG K52 – PhoneArena

La description

Les spécifications du LG K52 incluent un écran HD + de 6,6 pouces, un processeur octa-core 2,3 GHz, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il y a un combo quadri-caméra à l’arrière avec un capteur principal 48MP et un vivaneau selfie 13MP à l’avant. Le téléphone est alimenté par une batterie de 4000 mAh et dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral. Le LG K52 sera disponible à l’achat en Europe, courant octobre 2020.