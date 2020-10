Spécifications de realme 7 – PhoneArena

La description

Les spécifications de Realme 7 incluent un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Helio G95 et une batterie de 5000 mAh. Le téléphone est disponible en trois variantes – 4 Go ou 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il y a une configuration à quatre caméras à l’arrière. Le realme 7 fonctionne sous Android 10 hors de la boîte et le prix de départ est de 179 euros.