Spécial vacances Star Wars – / Film

Même si vous n’avez jamais vu le Spécial vacances Star Wars, vous savez probablement ce que c’est. C’est une tristement célèbre émission spéciale de 1978 mettant en vedette le casting de Guerres des étoiles coke-up hors de leur esprit, célébrant le «Jour de la vie», qui est le Guerres des étoiles équivalent de Noël. C’était un tel désastre que George Lucas, qui n’avait pas grand chose à voir avec la spéciale au départ, voulait qu’elle disparaisse des yeux. Et bien qu’il y ait des copies bootleg qui flottent, il n’y a jamais eu de sortie officielle. Maintenant, le documentaire Une perturbation dans la force racontera l’histoire des coulisses de la fabrication de cette chose.

Une perturbation dans la bande-annonce de Force

Si vous vous êtes déjà demandé comment diable Spécial vacances Star Wars est venu, directeurs Jeremy Coon et Steve Koza sont là pour vous aider. Leur documentaire Une perturbation dans la force examinera la réalisation du spécial, avec Coon disant io9: «La plupart d’attention sur le Spécial vacances se concentre simplement sur la gravité de la situation et ne va pas plus loin. Notre film ne va pas durer 90 minutes parce que personne ne veut le regarder. Nous sommes allés très loin dans la recherche et comme un oignon, il y a beaucoup plus d’étapes sur la façon dont le Spécial arrivé que ce à quoi vous vous attendiez.

Le film est toujours en cours de montage, mais les réalisateurs affirment avoir parlé à tous les membres vivants de l’équipe impliqués dans l’émission spéciale. « La plupart des membres de l’équipe sont fiers non seulement du genre spécial, mais aussi du genre de variétés télévisées que si peu de gens connaissent aujourd’hui, alors ils aiment s’en souvenir », a déclaré Kozak, ajoutant Coon: « Nous avons également été en mesure de trouver un jamais auparavant. a publié une interview audio avec Peter Mayhew parlant du Spécial ainsi que plus de 15 heures d’entretiens audio enregistrés il y a plus de vingt ans avec plus d’une douzaine de personnes qui ont travaillé sur le Spécial vacances. Les enregistrements incluent d’autres personnes décédées et nous pensions ne jamais pouvoir donner une voix dans le film.

Au-delà de cela, les cinéastes promettent que le documentaire sera rempli de grandes surprises pour les fans. Par exemple: Leonard Ripps, l’un des auteurs de la spéciale (il y a un total de cinq des écrivains crédités, si vous pouvez le croire) dit que George Lucas lui a dit que Han Solo était marié à un Wookiee à un moment donné. Je vais laisser cela là pour que vous réfléchissiez.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais les cinéastes espèrent avoir Une perturbation dans la force prêt pour l’année prochaine. En attendant, vous pouvez regarder le LEGO Star Wars Holiday Special c’est maintenant sur Disney +, et apparemment c’est très amusant.

