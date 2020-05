SpaceX lance une mission habitée cette semaine

Missions [Blu-ray]

La première mission habitée vers Mars, financée par un milliardaire philanthrope et l'ESA, est en approche de la planète rouge après 10 mois de voyage. A bord, scientifiques et astronautes de haut niveau et une jeune psy, chargée de superviser la sécurité mentale de cette mission historique. Mais, àBlu-Ray Film