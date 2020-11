SpaceX lance un satellite GPS de nouvelle génération pour l’US Space Force et débarque une fusée

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé avec succès un satellite GPS avancé pour l’US Space Force jeudi 5 novembre, marquant le premier lancement en près de deux semaines ici sur la côte spatiale.

L’une des deux étapes de l’entreprise Fusées Falcon 9 décollé du Space Launch Complex 40 à Cape Canaveral Air Force Station ici à 18 h 24 HNE (23 h 24 GMT), transportant le satellite GPS III-SV04 en orbite. Neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée a atterri sur le pont de « Bien sûr, je t’aime toujours », l’un des SpaceX deux drones .

La mission GPS III-SV04 devait suivre les traces d’une United Launch Alliance (ULA) Fusée Atlas V , qui devait lancer un satellite d’espionnage américain depuis Cap Canaveral mardi 3 novembre. Cependant, le lancement de l’Atlas V a été retardé deux fois en raison de problèmes avec l’équipement des systèmes au sol. ULA vise maintenant vendredi (6 novembre) pour ce décollage.

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le satellite de navigation GPS III-SV04 de l’US Space Force décolle du complexe de lancement 41 de la station aérienne de Cap Canaveral en Floride, le 5 novembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX / YouTube)

C’était une nuit cristalline ici sur la Space Coast, et les spectateurs ont pu suivre la fusée à travers les différentes phases de lancement. Un nuage en forme de nébuleuse, généralement visible par nuit claire, s’est formé autour de la fusée lorsque les premier et deuxième étages se sont séparés. La brûlure de rentrée du booster était également visible depuis une zone de visualisation de la presse.

La mission GPS de ce soir attendait de décoller depuis que SpaceX était forcé d’appeler un abandon le 2 octobre . Dans les dernières secondes du compte à rebours ce jour-là, l’ordinateur du Falcon 9 a détecté une anomalie du moteur et le système de terminaison de vol embarqué de la fusée a arrêté les moteurs. Les équipages ont pu sécuriser le véhicule et, après une enquête approfondie, identifier le problème.

SpaceX a déterminé que des résidus d’une «laque de masquage», conçue pour protéger les pièces sensibles du moteur pendant le traitement d’anodisation anticorrosion, ont été laissés après le traitement. La laque a fini par bloquer des trous d’aération de 0,06 pouce de large (1,6 millimètre) pour les soupapes de deux des neuf moteurs Merlin du premier étage du Falcon 9, ont déclaré des représentants de SpaceX lors d’un point de presse le 28 octobre.

Les mêmes traces de laque ont été détectées dans les moteurs de deux autres premiers étages Falcon 9 – l’un sur la fusée qui lancera le satellite d’observation de la Terre Sentinel-6 et l’autre sur le booster qui lancera Crew-1, la prochaine mission d’astronaute de SpaceX. SpaceX a remplacé les moteurs concernés . La date de lancement de Crew-1, prévue pour le 14 novembre, n’a pas été affectée par cet échange. Cependant, SpaceX et la NASA reportent le Mission Sentinelle-6 jusqu’après Crew-1, fixant une nouvelle date cible du 21 novembre.

Le vol d’aujourd’hui marque la troisième livraison GPS pour SpaceX. Deux précédentes missions GPS III avancées également lancé sur les fusées Falcon 9, dont une en juin dernier. Un autre des satellites lancés lors du dernier vol de l’ULA Delta IV moyen en août 2019.

L’armée américaine prévoit de lancer un total de 10 satellites GPS améliorés, qui remplaceront les membres vieillissants de sa constellation actuelle. SpaceX a obtenu des contrats supplémentaires pour lancer les deux prochaines missions GPS III, qui devraient décoller l’année prochaine.

Construit par Lockheed Martin dans le Colorado, le satellite GPS III-SV04 lancé aujourd’hui est le quatrième membre d’une génération améliorée d’engins spatiaux de navigation GPS qui transmettent des signaux de plus haute puissance qui sont plus résistants au brouillage et offrent des fréquences de diffusion supplémentaires pour rendre le réseau GPS plus compatible avec d’autres constellations similaires, ont déclaré des représentants de Lockheed.

La fureur du faucon

Une fusée SpaceX Falcon 9 touche le vaisseau drone « Bien sûr que je t’aime toujours » après le lancement en orbite du satellite de navigation GPS III-SV04 de l’US Space Force, le 5 novembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX / YouTube)

Le Falcon 9 de 227 pieds de haut (70 mètres) est le cheval de bataille de SpaceX, et la fusée possède plus de 1,5 million de livres de poussée au décollage. La mission d’aujourd’hui comprenait un Falcon fraîchement sorti de l’usine, son extérieur d’un blanc éclatant pour son premier voyage dans l’espace.

SpaceX a beaucoup compté sur sa flotte de fusées vétérans, de nombreux premiers étages du Falcon 9 ayant accumulé cinq vols ou plus chacun. Le booster qui a été lancé aujourd’hui, connu sous la désignation SpaceX B1062, pourrait être le dernier tout nouveau que nous voyons lancer un satellite GPS, car le gouvernement américain a donné à SpaceX le feu vert pour lancer de futures missions militaires sur boosters éprouvés en vol .

Cette décision fait suite à une autre annonce récente visant à permettre à SpaceX de récupérer le premier étage de la fusée lors de missions de sécurité nationale – ce qui n’était auparavant pas autorisé. Les deux prochaines missions GPS, qui devraient déjà voler sur des fusées SpaceX l’année prochaine, seront désormais lancées au sommet de fusées rénovées.

Cette annonce est une première pour les charges utiles de sécurité nationale et pourrait entraîner des économies de près de 53 millions de dollars pour les contribuables américains sur les deux vols, ont déclaré des responsables de la Force spatiale.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

Image 1 sur 3 (Crédit d’image: SpaceX / YouTube) Image 2 sur 3 (Crédit d’image: SpaceX / YouTube) Image 3 sur 3 (Crédit d’image: SpaceX / YouTube)

L’armée a donné des surnoms à chacun des satellites GPS mis à niveau, en les nommant d’après des explorateurs célèbres. Le satellite qui a été lancé ce soir a reçu le surnom de « Sacagawea » après le guide Shoshone qui a aidé Lewis et Clark lors de leur expédition à travers l’Ouest américain au début des années 1800.

Les satellites précédents ont été nommés « Vespucci » et « Magellan « en l’honneur des explorateurs Amerigo Vespucci et Ferdinand Magellan. Le satellite lancé en juin s’appelait à l’origine Columbus, mais il a récemment reçu un nouveau surnom: » Henson « , en l’honneur de l’explorateur noir Matthew Henson, qui faisait partie de la première expédition à le pôle Nord il y a plus d’un siècle.

Tous les surnoms sont des surnoms non officiels donnés aux satellites avant le lancement afin d’honorer les explorateurs du passé et de perpétuer la tradition des vols spatiaux de nommer les vaisseaux spatiaux.

Les prochaines missions ont déjà des noms sélectionnés pour les satellites respectifs. Le cinquième satellite, GPS III-SV05, sera appelé Neil Armstrong . Les responsables de la Force spatiale ont déclaré que les autres satellites à venir porteraient le nom d’Amelia Earhart, Sally Ride et Katherine Johnson.

Jalons de vol

La mission d’aujourd’hui marque la 97e fusée Falcon 9 à voler et la 20e mission de 2020 pour SpaceX. Il marque également la 64e récupération réussie du booster. Le vaisseau drone de SpaceX, « Bien sûr, je t’aime toujours », a été positionné dans l’océan Atlantique, en attendant sa tentative de récupération.

L’autre drone de la société, « Just Read the Instructions », traîne pour l’instant à Port Canaveral, en attendant sa prochaine mission. L’énorme navire, qui compte désormais 11 prises de roquettes à son actif, a été transféré sur la côte Est plus tôt cette année, après avoir reçu de douces améliorations.

Le lancement d’aujourd’hui était également le premier depuis août à présenter un tout nouveau booster SpaceX. Le problème du moteur a temporairement mis à la terre les nouveaux boosters de SpaceX, permettant à l’entreprise de se concentrer sur les fusées vétérans et les siennes Constellation Internet Starlink . Au mois d’octobre, SpaceX a lancé un record de 180 satellites Starlink, portant le nombre total lancé à près de 900.

Le B1062 était la vedette de l’émission aujourd’hui, et ce sera probablement aussi le premier booster Falcon 9 à transporter deux satellites GPS différents en orbite; il est prévu de lancer le prochain, l’année prochaine. Cela marquera la première fois qu’un Falcon 9 précédemment piloté hisse l’un de ces satellites de positionnement mondial avancés.

Avec la dernière mission Starlink, lancée le 24 octobre, SpaceX a franchi une étape importante: 100 lancements réussis de Falcon. Ce total englobe toute la famille Falcon, y compris le Falcon 1 pionnier (et abandonné depuis longtemps) et le Falcon Heavy actuellement opérationnel. SpaceX tweeté a récemment sorti une vidéo pour commémorer ce jalon.

Récupération du carénage

L’un des deux capteurs de carénage de SpaceX, GO Mme Chief, attend ce soir dans la zone de récupération. Les deux bateaux sont équipés de filets massifs pour attraper les morceaux de carénage de la charge utile de la fusée, ou cône de nez, après leur déploiement pendant le vol. (Les carénages SpaceX reviennent sur Terre en deux moitiés.)

GO Mme Chief a quitté Port Canaveral mercredi 4 novembre avant le lancement d’aujourd’hui. Le navire a voyagé en solo cette fois alors que son homologue, GO Ms. Tree, est resté à Port en Floride. (Le bateau a été endommagé lors d’une mission précédente et pourrait vraisemblablement encore être en réparation.)

Lors d’une émission avant le lancement, l’ingénieur SpaceX Jessica Anderson a annoncé que la société ne tenterait pas de prendre une capture, mais ramasserait plutôt les carénages après leur atterrissage dans l’océan. Les bateaux ont la capacité d’attraper les carénages qui tombent dans leurs filets ou de les retirer de l’eau après avoir éclaboussé. Ces efforts devraient avoir lieu environ 45 minutes après le décollage.

Avec l’aide de Mme Tree et de Mme Chief, SpaceX a réussi ses tentatives de réutiliser davantage de fusée, réutilisant même plusieurs carénages sur plusieurs missions.

La prochaine étape pour SpaceX est Équipage-1 , sa première mission avec équipage sous contrat à la Station spatiale internationale pour la NASA. Une fusée Falcon 9 différente transportera quatre astronautes à la station pour un séjour de six mois. Ce vol devrait décoller de la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride le 14 novembre à 19 h 29 HNE (00 h 29 GMT le 15 novembre).

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.