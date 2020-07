SpaceX et la NASA surveillent la météo des astronautes historiques dimanche

SpaceX est prêt à renvoyer son premier équipage d’astronautes de la NASA sur Terre, mais un cyclone tropical potentiel qui se prépare dans l’Atlantique pourrait entraîner des retards.

Le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon, appelé Endeavour, devrait s’éclabousser au large des côtes de Floride dimanche après-midi (2 août). Son équipage, Bob Behnken et Doug Hurley de la NASA, termine un vol d’essai historique de deux mois, le premier voyage orbital d’astronautes sur un vaisseau spatial commercial. Leur splashdown marquera également le premier atterrissage sur l’eau des astronautes américains depuis la mission Apollo-Soyouz en juillet 1975.

« Tout le monde reste » partant « pour un retour, et nous avons hâte de ramener Bob Behnken et Doug Hurley sur Terre, mais bien sûr, nous avons des prévisions météorologiques », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine aux journalistes mercredi 29 juillet du Kennedy. Centre spatial en Floride. « Nous avons hâte de voir si cela va être dans le domaine de ce qui est possible. »

Ce « temps en attente » auquel Bridenstine fait référence provient d’un système de tempête que le National Hurricane Center (NHC) a baptisé Potential Tropical Cyclone Nine. Les prévisions actuelles du NHC placent le système de tempête carrément sur la Floride dimanche, juste avant l’heure cible de Splashdown de SpaceX de 14 h 48 HAE (1948 GMT).

« Nous allons surveiller la météo de très près », a déclaré Steve Stitch, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA. « Nous avons une série de [landing] sites et de nombreux jours dans le futur, nous allons donc regarder cette tempête tropicale … nous allons en quelque sorte la prendre au jour le jour. «

Actuellement, Behnken et Hurley doivent se détacher de la station spatiale samedi soir à 19 h 35 HAE (23 h 35 GMT) et se préparer à rentrer chez eux. Si tout se passe bien, la capsule Endeavour déclenchera ses moteurs pour quitter l’orbite dimanche pour un splashdown l’après-midi.

Ce graphique de la NASA montre sept sites de projection potentiels pour le Crew Dragon Endeavour de SpaceX transportant les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley sur le vol d’essai Demo-2. (Crédit d’image: NASA / SpaceX)

SpaceX a le choix entre sept sites de projection potentiels autour du panhandle de Floride. Ils comprennent des zones de largage au large de Cap Canaveral, Daytona et Jacksonville sur la côte est de la Floride, et près de Panama City, Pensacola, Tallahassee et Tampa sur la côte ouest. La hauteur des vagues, la vitesse du vent, la foudre, les conditions de pluie et d’autres facteurs détermineront tous les sites de projection que SpaceX choisira.

« Nous recherchons vraiment deux sites à visiter avant de nous désamarrer », a déclaré Stitch, ajoutant que l’agence attendra une décision finale jusqu’à une heure avant de se désamarrer, voire d’appeler le départ si nécessaire. « La beauté de ce véhicule est [that] nous pouvons rester amarrés à la station spatiale. «

Behnken et Hurley ont lancé le 30 mai la mission Demo-2 de SpaceX vers la Station spatiale internationale. La mission est une croisière de shakedown de deux mois pour tester si SpaceX est prêt à effectuer des missions d’astronautes opérationnelles pour la NASA. SpaceX a lancé des missions de fret sans équipage pour la NASA depuis des années et est l’une des deux sociétés (Boeing est l’autre) avec un contrat de plusieurs milliards de dollars pour transporter des astronautes à la station.

Le vaisseau spatial Crew Dragon a parfaitement fonctionné en orbite, ont déclaré des responsables de la NASA et de SpaceX. Les astronautes Demo-2 ont testé sa capacité à contenir jusqu’à quatre astronautes à la fois, avec la seule inconnue majeure à venir: les éclaboussures.

« C’est vraiment un gros problème », a déclaré Benji Reed, directeur de la gestion des équipages de SpaceX. «C’est très important et cela fait partie de cet honneur sacré que nous avons de veiller à ramener Bob et Doug à la maison dans leurs familles, à leurs enfants et à s’assurer qu’ils sont en sécurité.

Si le mauvais temps semble que cela pourrait retarder un splashdown dimanche pour Crew Dragon, la NASA et SpaceX reporteront le désamarrage de ce week-end à au plus tôt lundi (3 août), avec un splashdown probablement un jour plus tard, a déclaré Stitch.

« Nous devrons donc évaluer la météo chaque jour et voir simplement comment les choses se déroulent », a déclaré Stitch. « Nous avons de nombreuses opportunités ici en août et nous ne sommes pas pressés de rentrer chez nous. »

La capsule spatiale Crew-1 Crew Dragon de SpaceX est presque terminée dans les installations de la société à Hawthorne, en Californie. (Crédit d’image: NASA / SpaceX)

Alors même que SpaceX se prépare à renvoyer Behnken et Hurley sur Terre, la société se prépare déjà pour sa première mission opérationnelle, appelée Crew-1. Le vaisseau spatial pour cette mission est presque terminé au siège et à l’usine de la société à Hawthorne, en Californie, et sera bientôt expédié à Cap Canaveral, a déclaré Reed.

Les astronautes de l’équipage 1 – Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker de la NASA, et Soichi Noguchi du Japon – sont avec le véhicule cette semaine, a ajouté Reed. Le lancement de cette mission est actuellement prévu pour la fin septembre.

Hier, la NASA a également annoncé le lancement des quatre astronautes sur Crew-2, le deuxième vol opérationnel de SpaceX, au début de 2021. Cette mission lancera les astronautes Shane Kimbrough et Megan McArthur, tous deux de la NASA; Akihiko Hoshide du Japon et Thomas Pesque de l’Agence spatiale européenne. McArthur est marié à Behnken, et sa mission Crew-2 sera lancée sur le même vaisseau Dragon Endeavour que son mari, la NASA et SpaceX ont dit.

Pendant ce temps, alors que SpaceX se prépare à renvoyer les astronautes Demo-2 sur Terre, la NASA compte à rebours pour un autre événement marquant: un lancement sur Mars.

Le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA est sur le point de se lancer vers la planète rouge demain (30 juillet). La mission, qui collectera des échantillons de Mars pour un éventuel retour sur Terre, déploiera un hélicoptère et recherchera des signes de vie ancienne, se lancera au sommet d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis la station aérienne de Cap Canaveral. Le décollage est prévu pour 7h50. EDT (11 h 50 GMT).

Note de l'éditeur: Vous pouvez regarder le lancement du rover Perseverance de la NASA en direct ici, avec l'aimable autorisation de NASA TV. La webémission commencera à 7 h HAE (11 h 00 GMT). Le désamarrage et l'amarrage de SpaceX de l'équipage de Demo-2 seront également diffusés en direct sur le Web.

