Space Popular explore la communication en réalité virtuelle dans la vidéo de Venn Room

Ce film de Space Popular explore comment la réalité virtuelle pourrait devenir aussi répandue que l’appel vidéo, permettant à nos maisons de fusionner numériquement avec celles de nos proches.

Les réunions Zoom et les appels FaceTime sont devenus une forme de communication majeure, car les gens du monde entier sont confrontés aux réalités de la vie et du travail lors de l’arrêt des coronavirus.

Les fondateurs de Space Lara Lesmes et Fredrik Hellberg croient que cette technologie sera remplacée par l’adoption généralisée de la réalité virtuelle.

La paire suggère que, comme les gens commencent à communiquer avec leurs amis et leur famille dans la réalité virtuelle, les espaces physiques de leurs maisons se chevaucheront, façonnant de nouveaux espaces hybrides pour qu’ils puissent vivre ensemble.

Cette proposition figurait dans The Venn Room, une installation de réalité virtuelle que les deux architectes ont créée pour la Biennale d’architecture de Tallinn en 2019.

Le film VR présenté dans cette installation n’a jamais été conçu pour être vu en dehors de l’installation.

Mais à la lumière de la pandémie, Lesmes et Hellberg en ont produit une version 2D, qui fait sa première ici sur Dezeen.

« La pandémie de Covid-19 est la première crise sanitaire majeure que l’homme ait connue où la communication en direct est possible », ont-ils déclaré à Dezeen. « Le fait que nous puissions nous voir et entendre des morceaux l’un de l’autre rend l’isolement peut-être un peu plus supportable. »

« Cette situation actuelle, dans toute sa gravité, pourrait servir de moment pour reconsidérer et expérimenter la place que prend la technologie dans nos vies, ouvrant nos yeux sur les menaces qu’elle représente mais aussi sur les opportunités qu’elle offre », ont-ils déclaré.

Le film examine ce qui se passe lorsque deux personnes portant des casques VR occupent le même espace virtuel, mais sont situées dans des espaces physiques différents.

Space Popular présente six projets qui défient l’avenir physique et virtuel de l’architecture

Quand ils se réunissent, les espaces physiques de leurs maisons sont combinés par inadvertance, tout comme un diagramme de Venn. La taille, la forme et la disposition de ces espaces dictent où les gens peuvent s’asseoir ou se tenir debout. Si deux personnes veulent s’asseoir ensemble, par exemple, elles doivent déplacer des meubles physiques pour s’aligner.

Cela crée des opportunités pour les gens de créer activement et collectivement des environnements partagés, comme une forme de réalité augmentée. Cela pourrait conduire à toutes sortes de nouveaux espaces virtuels, pour le travail et le jeu.

« Tant que vous choisissez d’accéder à des mondes virtuels depuis la sécurité de votre propriété privée, votre maison physique deviendra inévitablement le squelette sur lequel ces mondes sont construits », ont déclaré Lesmes et Hellberg.

La salle Venn est l’une des nombreuses expériences VR conçues par Space Popular. Le studio basé à Londres s’intéresse particulièrement à l’impact que cette technologie aura sur l’architecture à l’avenir.

Avec beaucoup de gens coincés chez eux, Lesmes et Hellberg espèrent que ce film leur montrera comment la réalité virtuelle peut offrir de plus grandes possibilités de convivialité, tout en donnant aux gens un regain d’intérêt pour leur environnement immédiat.

« La convivialité virtuelle et la communication à distance est un projet en cours qui est à la fois technologique et culturel », ont-ils ajouté.

« Cela fait seulement 150 ans que le téléphone a été inventé et, depuis lors, nous n’avons jamais cessé nos efforts pour transférer autant de nous que possible et avec une fidélité toujours plus grande à chaque étape. »

« Nous avons la possibilité de choisir comment utiliser et gérer cette technologie et comment l’intégrer à nos vies. »

Space Popular est un studio de design fondé par Lesmes et Hellberg en 2013 à Bangkok, où pendant cinq ans ils ont enseigné l’architecture. Parmi les autres projets récemment achevés par la firme, mentionnons Brick Vault House à Valence, une installation vidéo à la porte d’un palais historique de Séoul et une installation qui retrace les 500 dernières années d’histoire architecturale au RIBA.