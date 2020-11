Space Popular conçoit la première conférence d’architecture virtuelle au monde

Le studio d’architecture Space Popular a conçu le lieu de Punto de Inflexión, la toute première conférence d’architecture organisée en réalité virtuelle.Tenue les 21 et 22 octobre et avec des orateurs tels que Peter Cook et Carme Pinós, la conférence Punto de Inflexión s’est tenue en neuf sessions virtuelles. salles disposées dans une grille inspirée du plan de rue de Barcelone. En haut: la disposition de la conférence a été inspirée par la grille urbaine de Barcelone. Ci-dessus: l’amphithéâtre a accueilli des discussions «C’est l’espace virtuel le plus ambitieux que nous ayons jamais construit», a déclaré Fredrik Hellberg de Space Popular, basé à Londres. «Pour autant que nous sachions, c’est le premier du genre en architecture.» Les participants ont sélectionné des avatars dans le hall avant de naviguer le long des voies de circulation vers des salles contenant des expositions d’architecture, de regarder des films dans un espace de cinéma et d’assister à des conférences tenues dans un grand amphithéâtre. pourrait également réseauter avec d’autres participants en discutant avec eux lors de rencontres fortuites ou en organisant des réunions.Les participants ont choisi leurs propres avatars à leur arrivée La pandémie de coronavirus a suscité un regain d’intérêt pour les remplacements virtuels des activités physiques. La mode virtuelle est en plein essor alors que les gens recherchent des moyens de rendre leurs avatars en ligne plus élégants tandis que l’architecte Arthur Mamou-Mani s’est tourné vers la réalité virtuelle pour réaliser une structure destinée au festival Burning Man annulé.Space Popular, qui a déjà travaillé sur des galeries de réalité virtuelle et installations, a été invité à concevoir la conférence par le commissaire Gonzalo Herrero Delicado. « Cette année, à cause de Covid-19, nous n’avons pas pu organiser le festival à Barcelone, où il était censé avoir lieu », a déclaré Herrero Delicado à Dezeen. Herrero Delicado a décidé de ne pas demander aux orateurs de donner des conférences via Zoom comme d’autres conférences virtuelles car « je les trouvais très ennuyeux et vous ne pouvez pas vraiment vous engager ni avec les orateurs ni avec les autres personnes présentes ». « J’étais penser, comment pouvons-nous faire quelque chose de plus social, où les gens peuvent se parler, discuter, se moquer ou bavarder sur ce qui se passe? »La solution de Space Popular était de créer une grille de pièces séparées par des voies de circulation et présentant des façades inspirées de l’architecture de Barcelone.La grille elle-même est dérivée de l’Eixample (Expansion), le treillis emblématique d’îlots créé lorsque Barcelone s’est étendue au-delà de ses murs médiévaux, avec les voies de circulation bordée de versions abstraites de typologies de bâtiments locaux.Les participants pouvaient naviguer dans les salles à l’aide des touches fléchées.L’arène principale présentait des élévations dérivées du quartier gothique de la ville.Spatialement, l’une des plus grandes différences entre une conférence virtuelle et une conférence réelle est qu’il n’y a pas de sens de arrivée à un événement de réalité virtuelle, Hellberg a déclaré: «Il vous suffit de cliquer sur un lien et vous y êtes immédiatement, ce qui signifie que les espaces virtuels ne peuvent pas avoir tous les types psychologiques très nécessaires d’espaces de seuil de la vraie architecture. des participants peu familiarisés avec les environnements de réalité virtuelle, Space Popular a gardé la navigation aussi simple que possible. « La chose la plus importante est toujours l’accès et l’inclusi Vité sur ce à quoi les choses ressemblent », a déclaré Hellberg. « Si vous devez télécharger quelque chose, les gens ne le rejoindront pas », a déclaré Herrero Delicado. «Si vous devez vous inscrire, les gens ne le feront pas.» La participation était limitée à 100 personnes à la fois pour éviter que les ordinateurs des utilisateurs ne soient surchargés. «Nous avions une capacité qui est limitée par la puissance de traitement de l’utilisateur et sa connexion», a déclaré Lara Lesmes de Space Popular. L’architecte Carme Pinós s’exprimant dans l’amphithéâtre de Punto de Inflexión des commandes pour les empêcher de se perdre ou de se coincer, avec la conception sonore utilisée comme un outil clé pour aider à l’orientation dans un sens à la fois spatial et social. « Tout dépend de l’utilisation de l’audio spatial », a déclaré Lesmes. Lorsque les utilisateurs sont entrés dans l’auditorium, la voix de l’orateur deviendrait plus forte tandis que le vacarme des délégués bavardant dans l’espace de circulation tomberait.Les avatars pourraient approcher les autres participants pour leur parler De même, lorsqu’ils abordaient d’autres délégués, leurs voix augmenteraient en volume afin qu’ils puissent engager une conversation Punto de Inflexión, qui est espagnol pour Turning Point, était le septième festival d’architecture bisannuel financé par la fondation caritative espagnole Fundación Arquia. ference, le festival présentait des salles contenant des expositions d’œuvres inscrites à l’édition 2020 du concours d’architecture Arquia / próxima, ouvert aux pratiques émergentes espagnoles et portugaises.Establie en 2007 et organisée tous les deux ans, la Fondation Arquia lance le concours Arquia / próxima de reconnaître les œuvres développées par les architectes espagnols et portugais au cours de leurs dix premières années de carrière. « Des choses incroyables se passent » dans la réalité virtuelle, disent les architectes du lock-out, Herrero Delicado a déclaré que la conférence était un succès, notamment en raison de l’impact environnemental réduit. « Normalement, la fondation paie pour environ 100 voyages du monde entier pour que les gens viennent à le festival », a-t-il dit. « Donc, évidemment, l’empreinte carbone du festival a été minimisée autant que possible. Et cela a été pour moi une énorme réussite. » Lesmes a prédit que les conférences hybrides qui combinent des expériences réelles et virtuelles deviendraient courantes à mesure que la technologie s’améliorera. Cependant, elle a dit que les conférences virtuelles ne remplaceront jamais entièrement les événements physiques. « Je ne verrais jamais cela comme un remplacement », a-t-elle déclaré. « Rien ne remplace sortir boire un verre. » Punto de Inflexión s’est tenu en ligne du 21 au 22 octobre. Pour plus de détails sur les événements d’architecture et de design, visitez le guide des événements Dezeen.

