Entre Space Jam et Space Jam : Nouvelle ère, quel film est le meilleur ?

Depuis un certain temps, on se demandait si l’association de LeBron James avec les Looney Tunes dans Space Jam : Nouvelle ère serait à la hauteur des attentes suscitées par le premier Space Jam, et on peut enfin y répondre. L’original avec Michael Jordan n’a pas exactement battu des records au box-office, mais des décennies plus tard, il est toujours vénéré par les fans comme un classique culte des années 1990.

L’idée de mettre la légende de la NBA Michael Jordan sur un terrain de basket avec des personnages animés du monde des Looney Tunes s’est avérée être un concept innovant qui a été extraordinairement bien accueilli par le public. Pendant des années, il a été question de reprendre l’idée derrière le film, et bien qu’une suite avec Jordan ne se soit jamais concrétisée, Warner Bros. a enfin un deuxième film Space Jam. Mais à la place de Jordan, c’est son rival dans le débat sur le titre de champion du monde, LeBron James, qui joue aux côtés de Bugs Bunny et de la bande.

Avec Space Jam 2, Warner Bros. avait promis d’offrir quelque chose de totalement nouveau avec cette suite, et pas seulement le look CGI des Tunes. Contrairement au film avec Michael Jordan, Nouvelle ère va bien au-delà du monde des Looney Tunes pour englober d’innombrables franchises de la bibliothèque de Warner Bros., permettant ainsi à des personnages emblématiques comme King Kong, Fred Flintstone, Batman & Robin et Iron Giant de regarder le match en tant que membres du public. Même des noms obscurs comme Space Ghost, Peter Potamus et Jabberjaw étaient présents dans la foule. De plus, les Tunes ont dû se rendre dans différents univers de Warner Bros., comme ceux d’Austin Powers, de Game of Thrones et même de Casablanca. C’était une direction unique à prendre, mais cela a-t-il aidé Space Jam : Nouvelle ère à être un meilleur film que son prédécesseur ?

La team Michael Jordan contre la team LeBron James

En tant que film, Space Jam : Nouvelle ère ne peut évidemment pas résoudre le débat sur le basket-ball entre Michael Jordan et LeBron James, mais il a réussi à créer un nouvel argument : lequel des deux est le meilleur acteur ? James ne gagnera pas d’Oscar pour son rôle, mais il a montré au moins un certain degré de profondeur émotionnelle en tant qu’acteur dans sa performance, notamment dans les scènes avec le fils de son personnage, Dom (Cedric Joe). Michael Jordan n’a pas eu les mêmes opportunités, étant donné que son but dans Space Jam était moins personnel et plus d’aider les Tunes et les joueurs de la NBA. Mais, lui aussi s’est montré capable de porter un film comme Space Jam. Comme pour le débat plus général sur leurs compétences en matière de basket-ball, il n’y a pas de réponse claire ici.

Les Looney Tunes meilleurs dans l’original ou Nouvelle ère ?

Parmi les meilleures caractéristiques des deux films Space Jam, on trouve les Looney Tunes eux-mêmes. Le film de 1996 évoquait de manière mémorable les versions classiques de Bugs Bunny, Daffy Duck et tous les autres, chaque personnage ressemblant et sonnant comme les Tunes avec la voix de Mel Blanc dont les fans se souviennent dans les courts métrages. Dans ce domaine, Space Jam : Nouvelle ère répond aux attentes de l’original. La suite a été capable de faire des choses amusantes et nouvelles avec les personnages, comme Speedy Gonzalez qui utilise sa vitesse pour éviter les balles comme Neo de Matrix, Granny qui utilise les arts martiaux, Porky Pig qui rappe et Wile E. Coyote qui réussit à faire fonctionner un de ses engins ACME. Mais en même temps, Space Jam 2 a réussi à rester fidèle à l’identité des personnages.

Il a rendu justice à tous ses personnages de manière impressionnante, avec des représentations et des performances vocales précises. Il n’y a pas eu non plus de refonte majeure, à l’exception du look moins sexualisé de Lola Bunny (qui était en fait un changement nécessaire). De petites touches significatives, comme Wile E. Coyote qui utilise des signes pour communiquer, Marvin le Martien qui annonce son intention de conquérir la planète, l’imprudence de Taz et le pessimisme de Daffy Duck, ont également contribué à l’aspect classique des Tunes.

L’une des principales différences entre l’approche des Tunes dans les films est le nombre de personnages utilisés. L’équipe des Tunes de Space Jam comptait un nombre beaucoup plus important de personnages, dont beaucoup étaient des Tunes qui n’ont pas été intégrés dans la suite. S’il aurait été bon de revoir des visages familiers comme Beaky Buzzard et Barnyard Dog sur le terrain, il était logique que Space Jam 2 se concentre sur une équipe de 14 basketteurs seulement. Space Jam 2 a défini les personnages qui feraient partie de son équipe avant le début du jeu avec un processus de recrutement approprié, ce que le premier film ne faisait pas vraiment. Cela a permis d’exclure certains personnages, mais aussi de mettre en valeur tous les membres de la nouvelle équipe de Bugs.

On est plutôt Monstars ou Goon Squad ?

Les Monstars de Space Jam et la Goon Squad de Nouvelle ère avaient tous leur propre personnalité, mais les Monstars étaient les plus développés. Ils avaient leur propre arc dans le film, en tant qu’extraterrestres de petite taille asservis par le méchant Swackhammer avant d’être transformés par le talent volé de cinq stars de la NBA. À la fin de l’histoire, ils ont finalement pu recouvrer leur liberté, mais ont également dû renoncer à leurs nouveaux pouvoirs. La Goon Squad, quant à elle, était moins essentielle à l’histoire et n’était pas aussi brutale ou menaçante que les Monstars, qui inspiraient la peur aux membres originaux de la Tune Squad. Une chose que la Goon Squad avait en sa faveur, c’était ses capacités. Contrairement à ce qui se passait avec les Monstars, chaque joueur du Goon Squad pouvait être distingué des autres par ses pouvoirs et ce qu’il apportait à la table. C’est un élément qui manquait aux Monstars.

L’histoire de Space Jam contre celle de Space Jam 2

Les films Space Jam ont utilisé des explications contrastées pour expliquer la fusion entre la vie réelle et le monde des Looney Tunes. Dans le film de 1996, Michael Jordan se retrouvait aspiré dans un monde souterrain où il apprenait que Bugs Bunny et ses amis étaient réels et que leur maison était menacée par des extraterrestres. Nouvelle ère a pris une direction différente avec le Server-verse, un concept qui établit que les Looney Tunes et les autres mondes de Warner Bros. existent dans une réalité virtuelle appartenant au studio. C’était une façon d’expliquer que James faisait équipe avec des personnages de dessins animés, mais c’était une explication qui n’était jamais vraiment nécessaire. Il n’y a rien de “fondé” dans Space Jam – et ce n’est pas un problème. L’histoire de Space Jam, dans laquelle Michael Jordan se fait attraper au lasso par Yosemite Sam à travers un trou de golf, n’est peut-être pas très logique, mais cela ne l’empêche pas d’être une aventure amusante sur le thème du basket.

Pourquoi Space Jam est meilleur que Space Jam 2

Bien que les mauvaises critiques de Space Jam 2 puissent suggérer le contraire, il offre en fin de compte de solides moments de Looney Tunes avec LeBron James. De plus, il embrasse de tout cœur l’essence des Looney Tunes et leur nature loufoque d’une manière similaire à celle de l’original, ce qui est exactement ce que les fans attendent d’un film dont les héros sont des personnages comme Bugs, Daffy et Sylvester. Cependant, il est freiné par l’idée même qui a motivé la majeure partie du marketing. Les plaintes concernant le fait que Space Jam 2 ressemble à une énorme publicité pour les propriétés de Warner Bros. ont raison, car beaucoup des mondes visités dans le film ne suscitent pas vraiment de nostalgie chez les enfants, et ce pour une bonne raison. Game of Thrones, Rick & Morty et Austin Powers n’ont malheureusement pas leur place dans un film Looney Tunes destiné aux enfants. En résumé, Space Jam : Nouvelle ère n’est pas un mauvais film, mais il y a peu de chances qu’il devienne un classique comme celui avec Michael Jordan.