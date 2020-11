Space Force Saison 2 officiellement commandée à Netflix – / Film

La première saison de la série comique de Netflix Force spatiale mettant en vedette Steve Carell On dirait qu’il a été créé il y a des années, mais il n’est arrivé au service de streaming qu’à la fin du mois de mai de cette année. Netflix ne prend pas souvent longtemps pour renouveler ses émissions à succès, mais à la suite de la pandémie de coronavirus, il semble que certains chiffres devaient peut-être être analysés pour déterminer si l’émission valait la peine de revenir pour une deuxième saison. C’est probablement pourquoi la série transférera la production à Vancouver au lieu de Los Angeles maintenant que Netflix a officiellement commandé Force spatiale saison 2.

Le Hollywood Reporter a exclusivement rapporté des nouvelles de Force spatiale la saison 2 est commandée sur Netflix. Puisqu’il s’agit d’une série à haut concept se concentrant sur les singeries sur le lieu de travail de la nouvelle branche de l’armée chargée d’établir une présence sur la lune, elle est plus chère que votre série humoristique moyenne. Considérant à quel point il est beaucoup plus cher de tourner des émissions à Los Angeles en ce moment alors que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages aux États-Unis, le tournage de la deuxième saison à Vancouver est une décision plus intelligente et plus sûre.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de battage médiatique autour de la première saison de Force spatiale, les critiques n’ont pas été impressionnés. L’émission a obtenu un score critique de 38% sur Rotten Tomatoes, mais d’autres n’étaient pas si déçus que l’émission obtienne un score d’audience de 75%. Voici ce que j’ai écrit dans ma critique en mai:

«Veep est clairement le spectacle que Force spatiale semble essayer d’imiter le plus. Mais la série n’est pas assez pointue ou assez intelligente dans sa comédie pour correspondre aux rires constants et fréquents qui viennent du VeepDialogue vif et insultes venimeuses. Cela ne veut pas dire que la série n’entraîne pas beaucoup de rires, car il y a de très bonnes répliques et des gags récurrents ici et là. Mais il est encore loin d’avoir frappé aussi fort ou d’être aussi mémorable que d’autres comédies dans la même veine, telles que Silicon Valley ou même malheureusement de courte durée Enrôlé. »

Il semble que même les producteurs de l’émission se sont rendu compte qu’ils devaient apporter des changements dans les coulisses. Norm Hiscock est ajouté à la série en tant que co-showrunner avec Le bureau créateur Greg Daniels. Les deux ont une histoire de collaboration avec les efforts précédents de Hiscock, notamment Brooklyn Nine-Nine, Parcs et loisirs, Peuple de la Terre, et Roi de la colline. En plus de cela, membre de la distribution Jimmy O. Yang rejoint l’équipe de rédaction. On espère que la série pourra se retrouver et s’installer dans un groove de la même manière que Daniels a raffiné Le bureau quand il est revenu pour une deuxième saison, d’autant plus que Daniels a l’intention de poursuivre l’émission pendant au moins quelques saisons.

La première saison a également joué John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers, et Lisa Kudrow, et probablement ils reviendront tous puisqu’ils font partie de l’ensemble principal. La finale a laissé tout le monde dans une position précaire avec quelques gros fils d’intrigue pendants, et j’espère qu’une deuxième saison pourra les reprendre et emmener la série dans une direction plus engageante qui permet à la comédie et à la prémisse de haut concept de coexister plus harmonieusement. .

Force spatiale La saison commencera à tourner l’année prochaine, mais on ne sait pas quand elle arrivera sur Netflix.

