Space Force de Netflix : une saison 2 à l’horizon ?

L’annonce d’une plausible saison 2 pour Space Force se présente sans doute comme étant une bonne nouvelle pour les férus de séries comiques américaines. En effet, il y a probablement beaucoup à espérer en ce qui concerne les prochaines aventures du Général Naird. Focus.

Le 29 mai dernier, on assistait sur la plateforme de streaming la plus regardée du moment à la première diffusion de Space Force. Cette nouvelle série satirique a été imaginée par Greg Daniels et Steve Carell. On retrouve évidemment deux pépites d’humour derrière ce show relatant les coulisses du grand programme de l’actuel président américain Donald Trump. Ce dernier, sa volonté de défendre les satellites du pays et ses objectifs d’organiser de multiples opérations spatiales, ont évidemment servi de source à ces deux spécialistes de l’humour mordant et absurde.

La Space Force n’est donc pas un pur fruit de leur imagination, puisque cette sixième branche de l’armée américaine existe vraiment. Dans cette nouvelle série cosmique, Steve Carell est amené à enfiler la tenue du Général Mark R. Naird, un pilote de l’US Air Force placé à la tête de cette flotte de l’US Army. Habitant dans une base située dans le Colorado avec sa famille, il a pour mission d’envoyer le plus d’Américains possible sur la Lune. Des acteurs spécialistes de l’humour ont également décidé de faire partie de son équipage, notamment le célèbre comédien John Malkovich et la fameuse interprète de Phoebe de la série « Friends », Lusa Kudrow.



La mise sur orbite de cette nouvelle série sur Netflix a certainement fait son effet auprès de la majorité des amateurs de sitcom caricaturale, puisqu’ils n’ont pas du tout été déçus des 10 épisodes. Space Force se révèle comme un show de science-fiction similaire à Star Trek avec un petit mélange relatant l’univers du travail. On a constaté qu’il y avait également un brin de « Parks and Recreation » et « The Office ». Quoi qu’il en soit, il faut dire qu’elle ne déplaît pas aux téléspectateurs qui sont actuellement nombreux à se demander s’il y aurait une suite probable.

Une saison 2 de Space Force en vue ?

Le responsable du suivi quotidien de Space Force, Greg Daniels, a été interviewé en ce qui concerne le prolongement de cette expérience spatiale. Lors de son entretien avec Digital Spy, un important site web britannique de divertissement, ce dernier a en effet précisé que « techniquement », ils étaient dans une « phase d’attente ». « Nous avons quelques scénaristes qui planchent déjà sur ce que l’on peut faire, histoire de ne pas perdre de temps. Mais la série n’a pas encore été renouvelée », a-t-il confié.

Jusqu’ici, il est donc difficile de dire s’il y aura une suite ou non. Cependant, le fameux showrunner laisse planer la certitude et l’espoir d’un second opus pour cette série satirique dotée d’un casting cinq étoiles.

Mis à part Steve Carell, John Malkovich et Lisa Kudrow, on constate effectivement l’apparition d’autres célébrités dans cette comédie assez récente de Netflix. Parmi elles, on peut par exemple citer Jane Lynch, célèbre actrice et chanteuse américaine, ou encore Noah Emmerich, le fameux acteur d’origine allemande. Sinon, la série ne manque pas du tout de moyens pour qu’elle ne puisse pas être renouvelée. Il ne faut pas oublier que ses auteurs sont des infaillibles plaisantins qui disposent de plus d’un tour dans leurs sacs. Ils ont certainement plusieurs idées afin de donner une suite passionnante à cette histoire et faire évoluer la mission du Général Mark R. Naird.

La surprise est donc au rendez-vous. Quant à Netflix, la plateforme de streaming n’a pas encore décidé de faire des déclarations officielles au sujet de son renouvellement ou de son annulation. Les fans de Space Force espèrent qu’elle donnera le feu vert pour la saison 2.