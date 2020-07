Space Force Bloopers, l’univers sombre des années 1990 et plus !

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez les bêtisiers de la première saison de la série comique de Netflix Force spatiale avec Steve Carell, John Malkovich, et plus. De plus, un essai vidéo de Patrick (H) Willems jette un regard en arrière sur ce que nous pourrions appeler le Univers sombre des films de monstres des années 1990, comme Dracula de Bram Stoker et Loup avec Jack Nicholson. Et enfin, Patrick Stewart et Henry Cavill s’interviewer dans une nouvelle édition de Variety’s Acteurs sur acteurs série vidéo.

Tout d’abord, même si Force spatiale ne s’est pas déroulé aussi bien que nous l’espérions, il est clair que les acteurs se sont beaucoup amusés à travailler ensemble sur le plateau. Netflix a sorti un ensemble de bloopers de la première saison avec Steve Carell, John Malkovich, Tawny Newsome, Jimmy O. Yang, Ben Schwartz, et plus de lignes flubbing, d’improvisation et de gâchis en général.

Patrick (H) Willems est toujours chez ses parents pour faire des essais vidéo en quarantaine. Ils sont certainement devenus plus étranges ces derniers temps, comme son entrée sur Mamma Mia! illustré, mais nous apprécions l’enfer de ces rétrospectives plus décalées. Celui-ci n’est pas différent, car il se concentre dans la ligne des films de monstres des années 1990 qui a ramené Dracula, Frankenstein et même une version non officielle de The Wolf Man.

Enfin, la série Acteurs sur acteurs de Variety est toujours aussi solide, même si des interviews sont enregistrées virtuellement avec des acteurs qui s’interviewent depuis leur domicile respectif. Cette fois, Star Trek la star de la franchise Patrick Stewart s’assoit avec Superman lui-même, Henry Cavill, pour discuter de leurs auditions, de leur formation d’acteur, de leur travail sur scène et bien plus encore.