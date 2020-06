Space Force : 5 grandes questions sur la fin de la première saison et d’une possible saison 2

Space Force est l’une des séries qui a suscitée de vive réaction cette année, et cela même lors de l’annonce de sa sortie sur Netflix. Une série science-fiction axée sur la comédie qui compte 10 épisodes et qui dure environ une demi-heure chacun.

Mettant en scène Steve Carell dans le rôle du général Mark Naird, qui est chargé d’envoyer les troupes américaines sur la lune.

Cette première saison ayant été terminé, plusieurs questions restent cependant sans réponse quant à la fin et sa future suite. Dans cet article donc, nous allons survoler les 5 grandes questions qui restent en suspens.

Mark reviendra-t-il ?

Comme on l’a vu à la fin de cette première saison,Mark revient en hélicoptère, malgré les conséquences qui l’attendent.

Pour cause, Mark a été arrêté suite à son refus d’attaquer la base chinoise sur la lune en représailles à leur passage sur le drapeau américain, afin d’empêcher l’éclatement d’une guerre lunaire. Il réussit toutefois à se libérer et à commander un hélicoptère pour sauver sa fille Erin, qui s’était échouée dans le désert. Il se lance alors dans cette mission de sauvetage avec sa femme Maggie, qui s’est évadée de prison après avoir apprise ce qui est arrivé à sa fille.

Malheureusement, les ennuis ne s’arrêtent pas là pourla petite famille après les retrouvailles car, les astronautes qui ont été envoyés par le chef de l’armée de l’air Kick Grabaston, remplaçant de Mark pour attaquer la base chinoise découvre à leur retour que la leur également a été détruite.

Ils ont donc fait appel à Mark pour la suite des événements, mais pourrait-il faire face aux conséquences entre lui qui sera probablement traduit en cour martiale et sa femme Maggie qui sera punie pour s’être évadée de prison.

Les astronautes survivront-ils ?

Arrivés sur la lune, les astronautes se rendent compte que le conteneur destiné à l’oxygène de réserve est en fait rempli d’armes, ils n’ont donc aucun équipements adaptés ni matériels de survie pour affronter leurs nouvelles existences sur la lune. En plus de cela, leurs chances de survie sont considérablement réduites suite à l’attaque de la base américaine par les astronautes chinois.

Pour quelles raisons Maggie a-t-elle été emprisonnée ?

Cette première saison n’a pas encore donné la réponse à cette question. En effet, Maggie est une femme libre avant que la famille Naird ne déménage au Colorado pour le poste de Mark dans la Space Force, mais semble avoir été mise derrière les barreaux peu après pour des raisons encore méconnues.

Le seul indice que la production a pu nous donner dans cette première saison est que sa peine est estimée à 40-60 ans qui nous permet de penser qu’il s’agit d’un crime très grave.

« Nous aimons ne pas être précis pour le moment. Vous n’avez rien manqué. Ce n’est pas là-dedans » a ajouté le co-créateur de la série, Greg Daniels à ce sujet.

Est-ce que Yuri est un espion ?

Certains évènements de la première saison ont amené les téléspectateurs à croire que Yuri, le petit ami d’Erin était un espion russe.

Ce qui est en effet possible, en tenant compte de ses conversations avec Erin qui tournent constamment autour d’informations compromettantes sur sa famille, et aucun indice n’a été dévoilé dans cette saison quant aux véritables intentions de Yuri, on attend donc la suite pour le savoir.