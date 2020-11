soyez énergique et assurez-vous de rire

Judy est enseignante dans une école du nord de Londres. Elle se lève généralement vers 5 h 30 du matin et fait quelques heures de travail avant de faire organiser ses propres enfants et de commencer sa journée d’école. Judy recommence généralement à travailler après que ses enfants soient couchés, répondant aux e-mails de ses élèves et de ses parents. Si elle a de la chance, elle a environ une heure pour regarder une émission de télévision avant de s’effondrer épuisée dans son lit, plus tard qu’elle ne le souhaiterait. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Ce ne sont pas seulement les employés de bureau qui ont du mal à rester au courant de leurs e-mails. Une grande partie de mon travail de psychologue clinicien – spécialisée dans les difficultés liées au travail et dans le traitement de conditions telles que l’anxiété, la dépression et l’épuisement professionnel – consiste à aider les gens à faire face au stress qu’ils causent. On estime que l’employé de bureau moyen traite environ 120 e-mails par jour, et beaucoup de gens me disent qu’ils en reçoivent jusqu’à 300, fragmentant la journée de travail avec très peu de temps pour un travail ciblé. Nous sommes maintenant dans un monde sans contraintes sur les heures de travail. Il y a 25 ou 30 ans, le 9-5 jours était la réalité. Nous avons arrêté le travail, peu importe combien il restait à faire. Les lumières se sont éteintes et les bureaux ont été verrouillés. Peut-être que nous nions à quel point les appareils mobiles ont changé cela. Il n’est malheureusement pas rare que quelqu’un se lève la nuit pour aller aux toilettes et consulter ses e-mails. Les verrouillages liés aux coronavirus ont profondément affecté le travail, le temps de trajet – et notre équilibre travail-vie privée (Photo: Alex Davidson / Getty) L’importance de l’équilibre travail-vie personnelle Cette année, beaucoup d’entre nous ont également dû faire face à la fusion de la maison et du lieu de travail – ce qui peut avoir de nombreux avantages, mais peut également conduire à l’épuisement si nous ne faisons pas attention. Le manque de contraintes sur les heures de travail est un défi particulier pour les personnes engagées et consciencieuses – pour ceux qui sont très motivés pour réussir et pour les perfectionnistes qui craignent d’échouer ou de laisser tomber les autres. Presque sans y penser, ces personnes prolongent leur journée de travail lorsque la demande augmente, travaillant après que les enfants soient au lit ou pendant le week-end. Tout équilibre dans la vie disparaît, ils s’éloignent de l’exercice, des activités relaxantes, voire des bonnes habitudes de sommeil. Ils peuvent dériver dans une voie qui les rapproche de l’épuisement ou de troubles psychologiques tels que l’anxiété, la dépression ou l’épuisement professionnel, qui ont tous considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. La vie professionnelle transformée Neuf mois après le début de la pandémie, il est clair que beaucoup d’entre nous, en particulier les employés de bureau, ne retournons pas à la façon dont nous travaillions auparavant – et bien que cela ne soit pas pratique pour certains, d’autres en seront très heureux. Pourquoi devrions-nous revenir à la routine épuisante de travailler 10 heures par jour en plus de deux ou trois heures de trajet aller-retour d’un bureau pour effectuer un travail dont nous avons montré que nous pouvons faire confiance pour faire tout aussi efficacement à la maison? Nous sommes au milieu d’une transition vers une normalité différente, nous l’espérons, qui nous donne beaucoup plus de flexibilité et de choix, offrant le meilleur du travail à domicile avec la collaboration de passer du temps dans un bureau. Cela pourrait aider à rétablir un certain équilibre dans nos vies, avec des avantages considérables pour notre santé mentale et nos relations – ainsi que pour notre efficacité au travail. En attendant, nous avons l’hiver devant nous. Comment pouvons-nous survivre et prospérer? Voici mes conseils. Faites de l’exercice, ou quoi que ce soit d’autre qui vous dynamise (Photo: Clive Mason / Getty Images) Conseils du Dr Bill Mitchell pour prospérer tout en travaillant à la maison 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer La perspective et l’état d’esprit sont tout. Beaucoup de gens sont préoccupés par des choses qui échappent à leur contrôle, créant un état d’esprit d’impuissance et sapant notre énergie mentale. Examiner délibérément ce que vous pouvez contrôler – ou mieux, réfléchir à la façon dont vous pouvez compenser ce que nous ne sommes pas capables de faire – renforce la santé mentale et la résilience. 2. Consacrez du temps à des activités qui dynamisent votre humeur Certaines routines stimulent directement la physiologie qui sous-tend une bonne santé mentale. Choisissez une ou deux choses qui vous plaisent et rendez-les non négociables avec vous-même, quelle que soit la météo. Cela peut être une marche rapide, une course de 20 minutes, un cours de remise en forme ou de boxe dans le parc, du yoga ou une douche froide. Ce sont tous des dynamisateurs d’énergie mentale et d’humeur. 3. Restez en contact avec des gens avec qui vous pouvez rire. Des amis, donnez-nous du recul et allégez l’intensité de tout ce que nous essayons de faire maintenant. Rester en contact a été vital tout au long de la pandémie. Mais alors que nous entrons en hiver et que la socialisation à l’extérieur devient plus difficile, nous devons essayer de nous assurer de continuer à parler et, si possible, à voir des amis. Les effets physiologiques du rire sont plus ou moins identiques à ceux de l’exercice sur notre santé psychologique. Fixez-vous la tâche de trouver quelque chose dont vous pouvez rire la plupart du temps et partagez-le avec vos amis et votre famille. 4. Si vous êtes dans une relation, faites en sorte que cela compte – et si ce n’est pas le cas, faites-vous plaisir. Votre santé mentale, votre bonheur, même pour votre système immunitaire, peuvent tous en bénéficier. Des câlins chaleureux et affectueux stimulent cette ocytocine biochimique magique qui régule à la baisse le système de stress cortisol et a un effet anti-dépressif immédiat sur notre humeur. Alors blottissez-vous sur le canapé, regardez votre comédie romantique préférée et laissez aller tous ces courriels que vous pourriez regarder. Et si vous n’êtes pas en couple, prenez soin de vous. Réservez une heure, versez un bain moussant chaud, allumez une bougie parfumée, ouvrez une boîte de chocolats et soyez reconnaissant que personne ne vous appelle dans la cuisine. 5. Préparez-vous à cuisiner Cela peut sembler basique (voire peu attrayant pour certains!), Mais la cuisine est relaxante, créative, généreuse et partagée. C’est un excellent moyen de clôturer la journée de travail et de réduire instantanément le stress. Dans un récent sondage que j’ai mené auprès d’environ 150 personnes, je leur ai demandé s’ils pouvaient penser à quelque chose qui était sorti des sept derniers mois et pour lequel ils se sentaient reconnaissants. Quatre-vingt-dix pour cent pouvaient penser à quelque chose – et l’un des plus courants était d’apprendre à cuisiner et le plaisir que cela leur avait procuré. Le Dr Bill Mitchell est l’auteur de « Time to Breathe: Navigating Life and Work for Energy, Success and Happiness » (Bloomsbury, 12,99 £), disponible maintenant

