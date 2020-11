Southgate soutient le trio anglais pour briller après le changement d’Irlande – Football

in

Gareth Southgate a soutenu les milieux de terrain Declan Rice et Jack Grealish, et le défenseur Michael Keane pour avoir une carrière réussie en Angleterre après avoir changé d’allégeance d’Irlande. Rice de West Ham United a été sélectionné trois fois par l’Irlande, tandis que Grealish d’Aston Villa et Keane d’Everton ont tous deux joué pour les équipes de jeunes irlandaises avant de s’engager dans leur avenir en Angleterre.

Le trio se préparera désormais à affronter l’Irlande pour la première fois depuis leur changement après avoir été nommé dans l’équipe d’Angleterre pour le prochain match amical.

« … Je pense que les trois garçons que nous avons avec nous ont l’air de pouvoir faire de bonnes carrières internationales et nous nous concentrons uniquement sur cette partie, vraiment », a déclaré Southgate aux médias britanniques.

«Nous avons beaucoup de ces situations. Nous avons joué au Pays de Galles le mois dernier et il y avait quelques joueurs qui étaient avec nous quand ils étaient jeunes: Tyler Roberts et Ethan Ampadu. Nous ne voulions pas les perdre.

«Je pense que tout le monde est confronté à ces défis avec des joueurs binationaux. Nous devons toujours trouver le juste équilibre pour ne pas les plafonner trop tôt et simplement pour les empêcher d’aller ailleurs.

L’Angleterre affrontera l’Irlande le 12 novembre avant de disputer les matchs du Groupe 2 de la Ligue des Nations contre la Belgique le 15 novembre et l’Islande le 18 novembre.

