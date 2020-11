Southgate soutient Grealish et Mount pour briller ensemble pour l’Angleterre – Football

in

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a déclaré que les milieux de terrain Jack Grealish et Mason Mount pouvaient jouer ensemble pour l’équipe nationale sur la base de leurs performances lors de la victoire amicale 3-0 de jeudi contre l’Irlande.

Southgate avait mis Grealish au banc pour les matchs de la Ligue des Nations le mois dernier contre la Belgique et le Danemark, mais a donné à l’homme d’Aston Villa son deuxième départ en Angleterre, le jouant dans un rôle avancé à gauche, Mount gardant sa place au milieu de terrain.

Interrogé sur ITV si le duo pouvait jouer ensemble plus fréquemment, Southgate a déclaré: «Oui, bien sûr. Il y a aussi beaucoup d’autres joueurs dans l’équipe, nous avons une grande compétition pour les places.

«J’étais content de la façon dont ils ont déplacé le ballon, Harry Winks a bien fait, Bukayo Saka sur la gauche avait l’air beaucoup plus confortable que son premier match.

L’Angleterre a battu l’Irlande pour la première fois depuis 1985 grâce aux buts de Harry Maguire, Jadon Sancho et Dominic Calvert-Lewin.

Southgate a déclaré qu’il était particulièrement impressionné par la façon dont Sancho et Grealish se sont combinés en attaque.

« Les deux joueurs dans ces rôles … ils ont la liberté d’aller de chaque côté et de créer des surcharges, et parfois ils l’ont très bien fait », a ajouté Southgate.

«Je pensais que les joueurs du milieu de terrain utilisaient assez bien le ballon, et la combinaison avec les arrières latéraux et les attaquants était excitante.

L’Angleterre sera privée de l’attaquant blessé Marcus Rashford et du défenseur Conor Coady, qui s’auto-isole par précaution, pour leurs matches de Ligue des Nations contre la Belgique dimanche et l’Islande trois jours plus tard.