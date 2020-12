Southampton a-t-il vendu le nouveau Hojbjerg pour seulement 8 millions de livres sterling? – .

in

Photo par Alex Davidson / Getty Images

Scott Parker a peut-être eu l’impression de vivre une expérience hors du corps lors de la victoire 2-1 de Fulham à Leicester City lundi soir.

Parce que, dans le petit Harrison Reed, les visiteurs ont un destroyer de milieu de terrain qui rappelle le patron de Fulham dans ses propres jours de jeu.

Et ce n’est pas un hasard si les Cottagers se sont considérablement améliorés – de la relégation au forfait surprise – dès que Reed a forcé son retour dans le onze de départ de Parker.

Après quatre matchs hors de l’équipe, la signature estivale a joué un rôle majeur en dehors du banc alors que Fulham a finalement remporté un match de Premier League à la septième fois qu’il avait demandé contre West Brom il y a un mois.

Reed n’a pas manqué une seule seconde d’action depuis.

Et après une performance monstrueuse au milieu de terrain au King Power, qui aurait fait la fierté de l’ancien héros de Leicester N’Golo Kante, cet investissement de 8 millions de livres sterling ressemble soudainement à l’une des signatures les plus inspirées de tout l’été (Daily Mail).

Reed a non seulement complété cinq interceptions, un sommet du match, mais il a également remporté quatre plaqués et réussi 80% de ses tentatives de passes.

Photo de Visionhaus

C’était une performance pleine d’efforts, de caractère, d’efforts et de qualité de la part d’une équipe de Fulham qui, après avoir battu Leicester sur son propre sol avec une contre-attaque classique, s’est éloignée de la zone de relégation et à six points d’avance sur Sheffield United. .

Et cela nous amène à Southampton.

Les Saints ont payé 11 millions de livres sterling pour remplacer le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg en octobre, signant Ibrahima Diallo de Brest. Mais alors que le Français n’a pas encore touché le sol en haut de gamme, on ne peut pas en dire autant d’un homme vendu pour faire place à l’arrivée de Diallo.

Il y avait certainement un soupçon de Hojbjerg dans la façon dont Reed a dirigé le spectacle à Leicester la nuit dernière.

Photo par Tim Keeton – Piscine / Getty Images

Voici ce que certains fans de Fulham avaient à dire sur Twitter à propos de la performance de Reed.

Non seulement il est adoré par nos fans, mais il est l’un des milieux de terrain les plus sous-estimés de la ligue. – Tom Cotton (RP) (@ ShadowLancer29) 30 novembre 2020

D’accord avec cela. J’adore Reed. Motm ou un prétendant à chaque match qu’il joue. Tellement bon et tellement sous-estimé et ce qu’il fait pour l’équipe. – Dave M (@ daveyboy1007) 30 novembre 2020

Donnez-lui le brassard – Paddy Sturdee (@Oh_Fox_Ache) 30 novembre 2020

Absolument, était complètement étouffé quand nous l’avons obtenu de Southampton. – DC_claxton (@DC_claxton) 30 novembre 2020

Harrison Reed a vraiment impressionné ce soir, tellement de contrôle. Leicester semble tremblant sur le côté droit, à peu près la même chose contre Braga, luttant pour briser le bloc défensif de Fulham #Leicesterfulham – Harry Corish 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@ wizard5563) 30 novembre 2020

Harrison Reed ressemblant à un croisement entre Kevin McDonald et Sonic the Hedgehog ce soir. Des performances brillantes. Engagé et agressif – Jay See (@SeeJayFFC) 30 novembre 2020

Je ne peux pas souligner à quel point Harrison Reed est important pour nous, quel joueur – D (@ FFCDom2) 30 novembre 2020

