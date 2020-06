Soutenir les mouvements antiracistes : 12 entreprises culinaires appartenant à des Afro-Américains à découvrir

Depuis quelques mois, de nombreuses populations en provenance de différents pays ont réalisé des protestations contre les actions racistes. Les meurtres de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Tyalor, Tony McDade et bien d’autres Noirs américains sont jugés injustes. C’est pourquoi les Américains ont lancé un mouvement visant à soutenir la communauté noire, et ce, de toutes les façons possibles.

Comme on ne peut pas tous participer aux actions importantes engagées par ces manifestants, on peut se tourner vers des solutions plus simples, mais tout aussi efficaces pour soutenir la communauté noire. Parmi ces actions, on peut citer le fait de s’approvisionner auprès des entreprises appartenant à des Noirs. Heureusement, ces entreprises sont assez nombreuses, notamment dans le secteur culinaire. En voici quelques exemples.

Trade Street Jam Co.

Fondée par Ashley Rouse, l’entreprise Trade Street Jam Co est spécialisée dans la fabrication de confitures en petits lots. Ces dernières sont destinées à apporter une touche de douceur et de saveur à vos cocktails, vos marinades pour barbecue et vos vinaigrettes. Ashley propose de nombreuses recettes en ligne.

Sage’s Larder

Pour vos approvisionnements en thé, sirops de sureau curatifs, cidre de feu de ferme et autres sérums, Sage’s Larder se tient à votre disposition. Herboriste et alchimiste alimentaire, Jovan Sage vous propose des produits de qualité et répondant à vos besoins.

Bar-BG de Jone

C’est l’adresse idéale pour ceux qui apprécient la saveur et la convivialité du barbecue. Vous y trouverez des grillades sucrées et acidulées. De plus, si vous résidez dans la région de Kansas City, vous pouvez choisir d’acheter en ligne. Le restaurant propose aussi des plats à emporter pour le barbecue.

Db Manba

Si vous êtes un fervent admirateur du beurre d’arachide, sachez que Db Manba saura satisfaire vos envies. L’établissement propose des recettes uniques et authentiques qui sauront faire vibrer vos papilles.

Brutus Bake Shop

Ceux qui apprécient les produits de boulangerie ne sont pas non plus en reste, car Lani Holliday propose des gâteaux et des biscuits sans gluten qui mettent à l’honneur la saveur et le glamour.

Crust par Mack

Pour les adeptes de la cuisine faite maison, notamment les tartes et les pâtisseries en tout genre, Amanda Mack vous propose des recettes savoureuses.

Essie Spice

Cet établissement met le point sur les épices ouest-africaines traditionnelles et les procédés de cuisson. Vous découvrirez également dans les sauces et les mélanges d’épices les saveurs d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Sud et même des Caraïbes.

Justice of the Pies

Installée à Chicago, la boulangerie Justice of the Pies a été créé par Maya-Camille Broussard. Elle est une spécialiste dans la préparation de tartes et de quiches. Non seulement la boulangerie propose un service sur place, mais son équipe a récemment livré des repas pour les travailleurs.

Partake

C’est une entreprise de cookies qui compte des investisseurs importants comme Jay-Z. Pour les personnes à la santé fragile, cet établissement propose des bonbons sans gluten, allergiques et végétaliens. Vous n’aurez donc plus à vous soucier de vos restrictions d’allergies en dégustant leurs cookies.

Berry Bissap

Si vous souhaitez déguster du thé d’hibiscus préparé avec des ingrédients de qualité (hibiscus, fruits bio d’origine éthique et épices), c’est l’adresse à retenir. Ce thé est propre à l’Afrique de l’Ouest et on peut désormais le trouver aux États-Unis.

Golde

Cette entreprise a été créée dans le but d’assurer le bien-être des consommateurs. C’est pour cela que des compléments alimentaires et des produits de beauté en tout genre y sont disponibles.

Sol Cacao

Cette barre de chocolat est tout à fait unique en son genre. Elle puise ses saveurs à partir du cacao provenant de différents pays : Madagascar, le Pérou et l’Équateur. On peut aussi acheter en ligne.