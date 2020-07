Sous les masques de films d’horreurs les plus choquants

Un masque emblématique est la carte de visite d’une franchise de films d’horreur. De grandes marques telles que Jason Voorhees et Michael Myers, à des joyaux sous-estimés comme Satan’s Little Helper et The Furies, déformer le visage d’un méchant et les laisser se déchaîner fait vraiment partie des séquences les plus énervantes que vous puissiez obtenir au cinéma.

Cela étant dit, bien qu’un voile d’anonymat soit suffisamment clinique pour rendre les slashers à sang froid encore plus désagréables, c’est l’intérêt morbide pour ce qui est en dessous qui les rend vraiment effrayants. Qui est ce monstre mystérieux? Pourquoi cachent-ils leur visage? Pourquoi ont-ils choisi cette levée particulière? Attendez une seconde, sont-ils même humains!?

Mais comme nous le savons tous maintenant: la curiosité tue vraiment le chat, et c’est à peu près vrai pour presque toutes les autres pauvres âmes qui ont été témoins de ce qui se cache sous ces masques malins. Que ce soit à partir d’un virage à gauche narratif, d’un visage monstrueux ou d’une combinaison macabre des deux, ce sont les démasquages ​​beaucoup plus choquants que quiconque aurait pu l’imaginer – et cela veut vraiment dire quelque chose compte tenu de l’état de leurs déguisements macabres …