Soupçons sur France 3 : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ? Une saison 2 est-elle prévue ? On vous dit tout avant la rediffusion

Vous êtes amateurs de série policière, dramatique ou thriller ? Eh bien, vous serez content d’apprendre que c’est justement ce que France 3 va vous offrir ce soir avec sa minisérie intitulée « Soupçons ». La chaine a ainsi décidé de programmer la rediffusion des deux premiers épisodes de la série dès ce 3 août à 21H05. Créée et réalisée par Lionel Bailliu (Mensonges, Innocente) et Yann Le Gal (Cassandre, Nina) en 2019, la série ne compte qu’une seule saison composée de 6 épisodes. Elle mettra en scène Julie Gayet, Bruno Debrandt et Thomas Jouannet dans une histoire d’amour très compliquée et pleine de rebondissements avec au programme une passionnante enquête sur une disparition. Nous avons donc décidé de vous faire un petit tour d’horizon sur ce qui vous attend dans cette minisérie à l’occasion de cette rediffusion programmée par France 3.

« Soupçons », de quoi ça parle ?

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion de voir la série, pas de panique, car nous avons justement préparé cet article pour vous donner un aperçu de ce que vous allez voir ce soir sur France 2. « Soupçons », nous emmène suivre l’histoire de Victoire Delorme, une institutrice qui a malheureusement eu des problèmes de santé. À cause de cela, elle, son mari Samuel et leurs deux enfants ont dû quitter la grande ville pour s’installer dans un petit village du sud de la France. Après un moment, la petite famille commence à s’habituer petit à petit à leur nouvelle vie, mais tout va changer pour Victoire lorsqu’elle fait la rencontre d’un homme très séduisant à la sortie du premier jour d’école.

L’homme en question s’appelle Florent Maléval et il s’agit du premier amour de Victoire. Malgré le fait qu’ils sont tous les deux maintenant mariés avec des enfants, cette rencontre va très ravivé la flamme qu’ils croyaient éteinte. Ils commencent alors à sortir ensemble en cachette et décident par la suite de se séparer de leurs conjoints pour une nouvelle vie ensemble. Cependant, la situation va virer au cauchemar lorsque, Marion, la femme de Florent, disparaît subitement sans laisser aucune trace. Face à cette mystérieuse disparition, les deux amants n’ont d’autres choix que de continuer à garder leur relation secrète. Vous vous demandez surement où est donc passée Marion ? A-t-elle été au courant de la trahison de son mari et Victoire s’en est-elle débarrassée par amour ? Les réponses, vous les aurez au fil des épisodes.

Qui verra-t-on au casting de la série ?

Même si nous avons là une passionnante histoire qui nous promet de passer un bon moment de suspense, celle-ci ne serait rien du tout sans le talent des comédiens pour donner vie aux différents personnages. Et sur ce point les cinéastes Lionel Bailliu et Yann Le Gal ont bien fait les choses.

« Soupçons » mettra donc en scène Julie Gayet dans le rôle de Victoire, Thomas Jouannet dans le rôle de Samuel, Bruno Debrandt dans celui de Florent et Marie Dompnier dans le rôle de Marion. À leurs côtés, nous pourrons également voir Max Libert, Joyce Bibring, Sylvie Granotier et Alain Doutey.

« Soupçons », une histoire vraie ?

Beaucoup de téléspectateurs se sont déjà posé la même question lors de la première diffusion de la minisérie et l’ont même comparée à un autre titre « The Affair ». Avec son succès, la production n’a pas tardé à donner la réponse qui est « NON », « Soupçons » n’a pas été inspirée d’une histoire vraie puisqu’il s’agit d’une création originale tout droit sortie de l’imagination de Lionel Bailliu et Yann Le Gal.

« On n’est pas du tout dans The Affair, Soupçons n’est pas du tout une adaptation. Soupçons n’a rien à voir avec The Affair. C’est vrai qu’il y a un quatuor amoureux, des mensonges et des non-dits qui peuvent faire penser à The Affair mais c’est le cas de beaucoup d’histoires » a déclaré la production à l’époque.

Peut-on espérer une saison 2 ?

Malgré le fait que la série « Soupçons » ait rencontré un énorme succès auprès des téléspectateurs lors de sa première diffusion sur France 3 en 2019, la production a indiqué à l’époque qu’une saison 2 n’était pas prévue. La raison est très simple, c’est parce qu’il s’agit d’une minisérie de seulement 6 épisodes. De plus, les créateurs ont écrit un scénario qui n’aurait pas pu aller au-delà d’une seule saison.

Toutefois, si vous voulez encore plus de suspense après avoir vu ce titre, la chaine prévoit également de lancer le 17 août sa nouvelle série du même genre intitulée « Jugée coupable » avec Garance Thénault, Pierre-Yves Bon et Jérôme Anger.

Mais, en attendant l’arrivée de cette nouveauté, rendez-vous d’abord ce soir sur France 3 à partir de 21H05 pour découvrir les deux premiers épisodes de « Soupçons ».