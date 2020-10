‘Soul’ de Pixar choisit Disney + Premiere au lieu de sortir au cinéma

L’âme de Disney Pixar est ce dont nous avons tous besoin après les événements stressants de 2020, et cela arrive bientôt. Cependant, comme les autres secteurs, la pandémie a également frappé l’industrie du divertissement. Les théâtres du monde entier portent toujours le fardeau de la restriction et non de la procédure de fonctionnement efficace. Aussi, même lorsque les salles de cinéma ont le feu vert pour ouvrir, les cinéphiles hésitent toujours en ce moment. Cependant, c’est aussi un gros risque pour les maisons de production de laisser leur investissement sur les périls de la situation en constante évolution. Les producteurs d’âme font un pas en avant pour limiter l’audience mais sauvegarder l’investissement sur le projet. Avec une option de streaming de plus en plus populaire auprès du public mondial, c’est un choix viable. La narration sincère de Soul ne sera pas accessible aux personnes qui risquent de se rendre au théâtre. Pourquoi la maison de production quitte-t-elle complètement la sortie en salle? Les temps sont incertains et l’argent ne circule dans aucun secteur. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup de place pour l’erreur avec les investissements. Les plateformes de streaming font un accord avec les producteurs pour acheter les droits du film, cela aussi carrément. Par conséquent, il y a un risque minimal impliquant la publication avec le streaming. Les franchises de théâtre, quelle que soit leur taille, ont du mal à attirer le public. En outre, pour certaines chaînes, comme Regal, la poursuite de l’activité n’est pas une option viable. Avec le temps, il y a de plus en plus de théâtres qui ouvrent mais c’est loin d’être normal. Bien qu’il s’agisse d’un grand film, ce n’est pas comparable aux méga-projets des univers cinématographiques. Le Batman, Wonder Woman 1984, Dune prennent tous un coup avec le report en raison du même problème. Pendant ce temps, Greyhound de Tom Hank a avancé avec une version exclusive en streaming, contrairement à Tenet (le dernier de Nolan) qui attend que les théâtres ouvrent et sortent là où ils le souhaitent. Dans Pixar Animations «Soul» N’EST PLUS en salles le 19 juin 2020. © 2019 Disney / Pixar. Tous les droits sont réservés. Quand le film d’animation fera-t-il ses débuts sur les plateformes de streaming? Disney + diffusera le film à partir du 20 novembre 2020 et au-delà. Ce sera une sortie exclusive, ce qui signifie que même à l’avenir, il n’y a aucun espoir d’une course théâtrale post-streaming. Ce n’est pas un événement à la carte, et il est donc disponible pour tous les abonnés de Disney +. Découvrez plus d’articles comme celui-ci sur The Nation Roar: – Ce personnage de la merveilleuse Mme Maisel aura un GRAND RÔLE dans la saison 4!

