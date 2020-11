Soul Calibur VI – Hwang confirmé comme le prochain personnage DLC

Bandai Namco a le prochain personnage DLC de Hwang dans Soul Calibur VI confirmé, qui apparaîtra la semaine prochaine. Une bande-annonce donne déjà un aperçu du long combattant à l’épée aujourd’hui.

En tant qu’épéiste coréen, Hwang est apparu pour la première fois dans Soul Edge et est revenu pour SoulCalibur et SoulCalibur III retour. Hwang Seong-gyeong revient sur la scène de l’histoire dans le cadre de la saison 2. Êtes-vous prêt à abattre le mal avec sa longue épée Dark Thunder et son style de combat Six Heavenly Arts?

En plus de Hwang, il y aura également une nouvelle mise à jour du titre, qui ajoute un nouvel ensemble pour la création de personnages avec plus de variété, des éléments populaires et des parties supplémentaires sur le thème de #TEKKEN. En prime, la mise à jour gratuite du contenu inaugurera également une nouvelle phase, les ruines du Pass Motien, l’ensemble de costumes classiques de Seong Mi-na et les nouveaux épisodes de Mitsurugi et de NIghtmare.

Hwang et la mise à jour gratuite du titre seront disponibles à partir du 2 décembre 2020.