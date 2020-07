Souhaitez-vous payer pour un moteur de recherche sans publicité?

La marque dominante de recherche sur le Web de Google a été l’une des rares constantes sur le World Wide Web au cours des deux dernières décennies. Le quasi-monopole du géant de la technologie sur le trafic de recherche, combiné aux placements d’annonces dans les recherches et à la collecte de données, en a fait l’une des entreprises les plus rentables au monde.

Rares sont ceux qui remettraient en question qu’il n’existe aucune autre façon d’exécuter un moteur de recherche rentable, car Bing et d’autres fonctionnent essentiellement de la même manière. Tous, sauf les plus soucieux de notre vie privée, ont, au moins à un certain niveau, accepté le commerce des cookies et de l’historique des recherches pour vendre de l’espace publicitaire comme un prix à payer pour trouver facilement ce que nous recherchons en ligne. Cela rend le plus difficile de briser l’emprise de Google sur le marché.

Mais que se passerait-il si vous pouviez échapper à tout ce suivi moyennant des frais d’abonnement? Souhaitez-vous payer le prix d’une confidentialité de recherche garantie?

Qu’est-ce que Neeva?

C’est exactement la prémisse de Neeva. Actuellement en phase de test précoce, Neeva promet une nouvelle approche de l’expérience de recherche personnalisée en échange d’un abonnement. Nous ne connaissons pas encore le prix exact, mais on prétend que cela coûterait initialement jusqu’à deux cafés noirs par mois. En échange, Neeva propose des recherches personnalisées sur le Web, les e-mails, le calendrier et les contacts sans publicité et sans vendre vos données. Fondamentalement, tout ce que Google fournit, mais sans dépendre des revenus publicitaires. Il existe une charte des droits numérique qui sonne bien, même si ce n’est pas la même chose qu’une politique de confidentialité légale.

Neeva a été fondée par Sridhar Ramaswamy (ex-SVP of Ads chez Google) et Vivek Raghunathan (ex-VP of Monetization chez YouTube), ce qui devrait vous donner un aperçu de la direction du moteur. Ce n’est certainement pas un moteur de recherche axé sur la confidentialité, mais une plate-forme beaucoup plus intégrée. En tant que tel, il n’est pas très clair à quel point toutes vos informations seront privées avec Neeva. L’entreprise s’engage à ne pas envoyer d’informations personnellement identifiables, telles que l’emplacement et les adresses IP, à des fournisseurs externes. Cependant, sa politique de confidentialité stipule que Neeva «peut partager des informations personnelles avec nos sociétés affiliées» et que les données seront conservées aussi longtemps que vous utilisez le service. Donc pas entièrement privé alors.

Néanmoins, le discours de Neeva est bien loin de la gratuité des données qu’est la recherche Google.

Big data, gros argent

Les services «gratuits» de Google sont extrêmement populaires, mais ils ont le prix d’un suivi intime qui, entre de mauvaises mains, peut être utilisé pour glaner toutes sortes d’informations privées sur nos vies. Google, Facebook, Microsoft et d’autres organisent des profils détaillés de nos habitudes de navigation, d’achat et d’autres habitudes en ligne qui vendent des espaces publicitaires. Les résultats sont conservés à partir de divers comptes et services, y compris la lecture de nos e-mails, ce qui rend pratiquement impossible à éviter, même si vous payez déjà pour un VPN ou d’autres solutions de confidentialité Web.

Les résultats sont plus qu’un peu effrayants, en particulier lorsque des produits auxquels vous pensiez à peine apparaissent dans vos annonces. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg, nous avons peu ou pas de contrôle sur la manière dont ces données sont utilisées et stockées, et il est pratiquement impossible de supprimer les informations réparties entre plusieurs entreprises. Ces données peuvent être utilisées pour à peu près tout ce que ces entreprises peuvent légalement entasser dans leurs conditions d’utilisation et elles sont régulièrement achetées et vendues sous diverses formes à des tiers. Collectivement, les mégadonnées qui en résultent valent beaucoup d’argent dans un secteur qui cherche à former des algorithmes d’apprentissage automatique sur d’énormes ensembles de données.

Se libérer de ce cycle publicitaire peut être fait, bien que ce ne soit pas toujours facile et que peu d’efforts le fassent.

Il existe des options de moteur de recherche pour les personnes soucieuses de leur vie privée

Il y a eu une augmentation de l’intérêt pour les moteurs de recherche de confidentialité comme DuckDuckGo et Startpage ces dernières années, sur le dos de leurs promesses de ne pas vous suivre. Le premier recueille des mots clés pour aider à vendre ses annonces InSearch, mais n’essaie pas de créer un profil sur vous. De même, Startpage exploite le moteur de recherche et le système publicitaire de Google, mais les propose avec un profil anonyme, sans suivi ni personnalisation. Malgré tous ces avantages, ces moteurs de recherche de confidentialité restent dépendants des revenus publicitaires pour rester en affaires.

Des projets ambitieux et sans publicité comme Neeva finiront par vivre et mourir en fonction du niveau de confidentialité qu’ils offrent véritablement aux consommateurs. La confidentialité de la publicité tout en glanant les données des utilisateurs ne suffit pas. Tout comme le marché VPN, ceux qui ont fait leurs preuves sortent en tête et les prétendants sont rapidement découverts. Nous devrons simplement attendre et voir si Neeva peut tenir ses promesses.

Pourtant, la prémisse d’un moteur de recherche muré et d’autres services libres de la surveillance et du suivi qui sévit dans la majorité des services de recherche populaires est prometteuse. Combien d’entre nous seront prêts à payer pour un tel service est une toute autre question.

Le modèle basé sur l’abonnement est populaire dans de nombreuses facettes de la vie en ligne de nos jours, mais paieriez-vous pour un moteur de recherche sans publicité? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et partagez vos réflexions dans les commentaires.